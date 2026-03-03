K3 Originals-choreograaf biedt excuses aan voor grensoverschrijdend gedrag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Studio 100 heeft topchoreograaf Tommy Gryson (39) aan de kant geschoven voor de resterende K3 Originals-shows na minstens zestien meldingen van grensoverschrijdend gedrag. In een dossier dat HLN kon inkijken spreken dansers en productiemedewerkers over onder meer financieel machtsmisbruik, vernederingen en toxisch leiderschap.

De K3 Originals-shows met Karen, Kathleen en Kristel, die binnen een maand opnieuw starten in Ahoy Rotterdam, gaan door zonder Tommy achter de schermen. Hij werkte voor de choreografieën samen met Axana Ceulemans, die sinds het prille begin bij de productie betrokken is, maar moet nu het veld ruimen na de klachten die de afgelopen maanden binnengelopen zijn bij de vertrouwenspersoon.

Dreiging, emotionele chantage en vernederingen

Volgens de meldingen creëerde de choreograaf een angstcultuur waarbij dansers bang waren om ziek te zijn en vreesden dat fouten publiekelijk zouden worden aangewreven. Emotionele chantage keert in de klachten terug: ondanks het ontbreken van een exclusiviteitsverplichting zou hij herhaaldelijk hebben gedreigd met minder opdrachten als dansers extra werk aannamen. In het dossier staan uitspraken als: ‘Ik heb je een kans gegeven, nu moet je ook deze opdracht aannemen, anders kom je niet meer aan de bak’ en ook: ‘Wees blij dat je hier deel van mag uitmaken. Als jij dit niet wilt, staan er tientallen anderen klaar.’ Daarnaast zou er sprake zijn van bodyshaming en het belachelijk maken van collega’s met woorden als ‘dom’, ‘sloom’ en ‘amateur’, vaak voor de volledige groep.

Financiële klachten

Het financiële luik speelt eveneens mee: via zijn dansstudio Showcase stelde Tommy dansers te werk met een budget van Studio 100, waarbij volgens de meldingen te weinig naar de uitvoerders ging. Een danser getuigt dat de vergoeding ‘333 euro bruto voor één show’ bedroeg, terwijl ze op dagen met twee shows ‘363 euro bruto’ kregen, wat neerkwam op amper 30 euro extra voor de tweede voorstelling. Ook zouden kilometervergoedingen nauwelijks uitbetaald zijn en moesten dansers thuis tot zes choreografieën instuderen, onbetaald.

Ingrijpen door Studio 100 en reactie van Tommy

Na overleg met klokkenluiders en een gesprek in Gent met onder meer Jan Bernolet en CEO Anja Van Mensel werd Tommy opzij geschoven voor de resterende K3 Originals-shows. Axana neemt opnieuw de leiding en financiële afspraken met dansers verlopen voortaan rechtstreeks via Studio 100. Tommy reageerde intussen met excuses en zegt: ‘Eerst en vooral wil ik mijn diepe spijt betuigen over de manier waarop bepaalde aspecten van mijn werking zijn ervaren’ en ook: ‘Dat was nooit mijn bedoeling. Maar ik neem de meldingen zeer ter harte en ga daar ook grondig aan werken.’ Studio 100 benadrukt dat de meldingen ‘meteen zeer ernstig genomen’ werden en wijst op een interne procedure waarvan de inhoud en gesprekken vertrouwelijk blijven.

