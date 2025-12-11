Joy Wielkens

Joy Wielkens niet meer in Harry Potter: ‘Heeft ons in een lastig parket gebracht’

Tekst: Evelien Berkemeijer

11/12/2025

Actrice Joy Wielkens stapt onverwacht uit de rol van Hermelien Griffel in het toneelstuk over Harry Potter. De producent moest halsoverkop op zoek naar een vervanger en vond die in zangeres en actrice Carolina Dijkhuizen. Bij de producent kwam het vertrek rauw binnen: ‘Ze heeft ons in een lastig parket gebracht.’

De repetities voor Harry Potter En Het Vervloekte Kind starten al snel, waarna de première in maart gepland staat. Op maat gemaakte kostuums voor Joy Wielkens lagen al klaar. De producent ziet in Carolina een sterke opvolger.

Wissel van de wacht

Joy verbrak haar contract omdat zij een musicalrol in Londen aannam. Volgens een ingewijde van theaterproducent Stage Entertainment kwam dat volkomen onverwacht en op een lastig moment: ‘Bij zo’n grote productie, waar zelfs makers uit Amerika en Engeland bij betrokken zijn, is het heel moeilijk om op zo’n korte termijn een vervanger te vinden die minimaal een jaar inzetbaar is.’ De producent bevestigt de opvolging, maar gaat in een persstatement niet in op de ontstane onrust.

Tekst gaat verder onder aankondiging Carolina Dijkhuizen als Hermelien.

Hadestown en het schema

Joy is vanaf 20 januari zeven weken te zien in de Britse versie van Hadestown; afgelopen zomer speelde zij deze musical ook in Nederland. In theorie had zij direct daarna in de Harry Potter-productie kunnen instromen, maar dan zou zij een groot deel van de repetities in Nederland missen. Of dat scenario ooit serieus op tafel lag, is onduidelijk. De producent kan en wil niet reageren op contractonderhandelingen.

Lees ook: Harry Potter regisseur gaat in op J.K. Rowling controverse

Keuze voor diversiteit

Eerder zei Joy dat ze uitkeek naar Hermelien en prees zij de castingkeuze: ‘Ik dacht: als Harry Potter ooit in het theater komt, zal haar rol door een vrouw met rossig haar worden gespeeld. Iemand die een beetje op Emma Watson uit de films lijkt. Dat de casting is opengegooid en er voor een actrice van kleur is gekozen, is gewoon heel vet. Ik denk dat bijna alle meisjes, ongeacht kleur, maat of leeftijd, zich hebben herkend in Hermelien óf haar wilden zijn. Hiermee wordt het een verhaal voor iedereen.’ Met de komst van Carolina kiest de producent opnieuw voor een actrice van kleur, in lijn met de productie in New York, waar de rol wordt gespeeld door Rachel Christopher (The girl on the train).

BRON: AD FOTO: ANP

Uit andere media

Party Img 2483

Het verdriet van Justine Pelmelay: ‘Ik ben belazerd en zit dit jaar weer alleen met kerst’

Vorig jaar september overleed de ex-man van Justine Pelmelay (67), met wie zij nog regelmatig contact had. Omdat Justine geen vrouw is om alleen te blijven, stelde ze onlangs haar hart open voor een man uit het verre Nieuw-Zeeland die haar via Instagram benaderde. Justine was tot over haar oren verliefd, maar inmiddels is daar…
Weekend Niels van der Laan

Niels van der Laan over bedreigingen na Sinterklaasjournaal: ‘Niet mals’

In tv-programma Even Tot Hier gingen Niels van der Laan en Jeroen Woe in op de bedreigingen die volgden na het Sinterklaasjournaal. De presentatoren benadrukten dat Sinterklaas inmiddels het land weer uit is en grapten dat ze wonen en zijn in Madrid, bedoeld voor kijkers die misschien dreigend voor het huis van Hoofdpiet willen staan.
Vriendin Frank en Milou kochten een 'spookhuis' als hun droomhuis

Milou en Frank kochten een ‘spookhuis’ als droomhuis: ‘Of we weleens bang zijn? Nee joh!’

Het was het “best bekeken huis van Funda”. Hoewel vrijwel iedereen onder de indruk was van het meer dan imposante pand, durfde bijna niemand deze opknapper, dat ook nog eens bekend stond als ‘spookhuis’, te kopen. Maar Milou (34) en Frank (53) wel!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien