Joy Wielkens niet meer in Harry Potter: ‘Heeft ons in een lastig parket gebracht’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice Joy Wielkens stapt onverwacht uit de rol van Hermelien Griffel in het toneelstuk over Harry Potter. De producent moest halsoverkop op zoek naar een vervanger en vond die in zangeres en actrice Carolina Dijkhuizen. Bij de producent kwam het vertrek rauw binnen: ‘Ze heeft ons in een lastig parket gebracht.’

De repetities voor Harry Potter En Het Vervloekte Kind starten al snel, waarna de première in maart gepland staat. Op maat gemaakte kostuums voor Joy Wielkens lagen al klaar. De producent ziet in Carolina een sterke opvolger.

Wissel van de wacht

Joy verbrak haar contract omdat zij een musicalrol in Londen aannam. Volgens een ingewijde van theaterproducent Stage Entertainment kwam dat volkomen onverwacht en op een lastig moment: ‘Bij zo’n grote productie, waar zelfs makers uit Amerika en Engeland bij betrokken zijn, is het heel moeilijk om op zo’n korte termijn een vervanger te vinden die minimaal een jaar inzetbaar is.’ De producent bevestigt de opvolging, maar gaat in een persstatement niet in op de ontstane onrust.

Tekst gaat verder onder aankondiging Carolina Dijkhuizen als Hermelien.

Hadestown en het schema

Joy is vanaf 20 januari zeven weken te zien in de Britse versie van Hadestown; afgelopen zomer speelde zij deze musical ook in Nederland. In theorie had zij direct daarna in de Harry Potter-productie kunnen instromen, maar dan zou zij een groot deel van de repetities in Nederland missen. Of dat scenario ooit serieus op tafel lag, is onduidelijk. De producent kan en wil niet reageren op contractonderhandelingen.

Lees ook: Harry Potter regisseur gaat in op J.K. Rowling controverse

Keuze voor diversiteit

Eerder zei Joy dat ze uitkeek naar Hermelien en prees zij de castingkeuze: ‘Ik dacht: als Harry Potter ooit in het theater komt, zal haar rol door een vrouw met rossig haar worden gespeeld. Iemand die een beetje op Emma Watson uit de films lijkt. Dat de casting is opengegooid en er voor een actrice van kleur is gekozen, is gewoon heel vet. Ik denk dat bijna alle meisjes, ongeacht kleur, maat of leeftijd, zich hebben herkend in Hermelien óf haar wilden zijn. Hiermee wordt het een verhaal voor iedereen.’ Met de komst van Carolina kiest de producent opnieuw voor een actrice van kleur, in lijn met de productie in New York, waar de rol wordt gespeeld door Rachel Christopher (The girl on the train).

BRON: AD FOTO: ANP