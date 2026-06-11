Joost Klein annuleert shows vanwege privéomstandigheden: ‘Moet bij mijn dierbaren zijn’

Tekst: Lisa Manche

Joost Klein heeft zijn geplande optredens in Polen moeten afzeggen vanwege privéomstandigheden. De zanger zou maandag en dinsdag in Warschau optreden.

Moeilijke periode

‘Op 15 en 16 juni moet ik bij mijn dierbaren zijn tijdens deze moeilijke periode’, deelt Joost op Instagram. ‘Hierdoor gaan mijn shows in Warschau helaas niet door zoals gepland en worden ze verplaatst naar een latere datum. We doen ons best om zo snel mogelijk nieuwe data te vinden.’ De zanger gaat niet verder in op de omstandigheden.

Het bericht van Joost Klein – @joostklein

Wereldtour

Joost is momenteel bezig met zijn wereldtour. Hij trad al op in Noord- en Zuid-Amerika en is nu bezig met een tour door Europa. Onder meer Oslo, Berlijn en Londen staan nog op het programma. Hij treedt later ook nog op in Australië en Nieuw-Zeeland.

Eerder dit jaar trad Joost op tijdens het wereldberoemde festival Coachella.