Jamie Oliver duikt op in videoclip van nummer over afkeer van hem

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor een nummer waarin CMAT zingt over haar afkeer van Jamie Oliver, kreeg de videoclip een opvallend verzoenende draai: de beroemde tv-kok deed zelf mee.

Dat Jamie Oliver opdook in de video bij The Jamie Oliver Petrol Station was volgens regisseur Eilís Doherty allerminst vanzelfsprekend. Toch bleek hij op de set ‘overal voor open’ en werkte hij mee aan een clip waarin spot en sympathie dicht bij elkaar liggen. Wat begon als een grap, groeide zo uit tot een video die volgens de maker juist een warm effect heeft.

Kok met zelfspot

In het nummer van CMAT bezingt ze haar frustratie over Oliver. Zo zingt ze: ‘God, I hate him’. Juist daarom was Doherty verbaasd dat hij wilde meedoen. ‘Maar ik dacht ook, hij is een slimme man, want ik vind het zo krachtig om jezelf kunnen lachen,’ zei Doherty. Volgens de regisseur hielpen mogelijk ook zijn dochters mee, omdat zij grote fans van CMAT zouden zijn.

Chaos in de keuken

De clip schakelt tussen een gestileerde, retro-achtige studio waarin CMAT optreedt en Jamie Oliver in een druk restaurant, tot die werelden samenkomen wanneer hij achter het drumstel plaatsneemt. De opnames vonden plaats in een restaurant uit zijn Italiaanse keten, dat zich klaarmaakte om te heropenen, waardoor cast en crew slechts twee uur hadden. Doherty noemde de draaidag chaotisch, met chefs die rondliepen, mensen die meubels plaatsten en medewerkers die niets met de opnames te maken hadden. Toen ze Jamie probeerde aan te zetten tot een explosieve tv-chef in de stijl van The Bear, liep dat vast: ‘Ik probeerde dingen te roepen als ‘je hebt 20 bestellingen binnen en de chef doet niets goed’ en dan zei hij: ‘dat ben ik niet.”

Van grap naar oprecht moment

Voor de vorm van de video haalde Doherty inspiratie uit televisie uit de jaren zeventig, zoals The Brady Bunch en The Cher Show, met campachtige optredens en hectische restaurantscènes. Na afloop bleef Oliver bovendien hangen om met de crew te praten en maakte hij zelfs eten voor hen. In een podcast zei CMAT later dat het nummer minder een directe aanval op hem is dan een onderzoek naar irrationele frustratie en verkeerd gerichte gevoelens. Volgens Doherty geeft dat de clip uiteindelijk een oprechter karakter: ‘Omdat het een prachtig moment is dat dit nummer, als een afkraak op deze man, maar niet echt afkeurt. Dat hij dan in de video komt en alles geeft, blijft echt bij de mensen.’

Wie is CMAT?

CMAT is de artiestennaam van Ciara Mary-Alice Thompson, een Ierse singer-songwriter uit Dublin die opgroeide in County Meath. Ze staat bekend om een mix van pop en country-invloeden, met scherpe teksten, humor en veel emotie. Met albums als If My Wife New I’d Be Dead, Crazymad, for Me en Euro-Country heeft ze zich ontwikkeld tot een van de opvallendste stemmen uit de hedendaagse Ierse popmuziek.

Bron: BBC; Foto: Getty Images.