Jada Borsato: ‘Muziek is een onzeker beroep’

Tekst: Boris van Zonneveld

De ene maand verdient ze genoeg om rond te komen, maar de volgende kan voor Jada Borsato een stuk onzekerder zijn. Niet altijd een fijn gevoel, maar de zangeres blijft vasthouden aan haar droom, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik doe wat ik het allerleukst vind en ik hoop dat ik daar echt een carrière uit kan halen.”

Jada Borsato werkt keihard om een succesvolle muziekcarrière op te bouwen, maar ondervindt daarbij aan den lijve hoe lastig dat is. “Het is een onzeker beroep. De ene maand verdien ik genoeg om rond te komen en de andere maand weet ik het gewoon niet. Maar ik vind dat stiekem ook wel leuk. En ik doe wel gewoon wat ik het allerleukst vind om te doen, en dat is zingen. Ik hoop natuurlijk dat ik daar echt een carrière uit kan halen, maar dat moet uiteindelijk allemaal nog maar blijken.”

Lees ook: Jada Borsato openhartig over pittige tijd

Papiertje

Door de onzekerheid van haar gekozen pad overweegt Jada soms of ze niet toch een opleiding moet volgen. “Dan zou het zijn om een soort zekerheid te hebben. Een papiertje, waardoor ik weet dat ik altijd nog in een bedrijf zou kunnen werken. Voor als ik een poliep op mijn stembanden krijg, je weet het nooit. Maar eigenlijk, als het niet hoeft, dan liever niet.”

Lees het hele interview met Jada Borsato, waarin ze onder meer ingaat op het aanstaande proces van haar vader, Marco, in Weekend nummer 24. Ook in deze editie: Máxima’s staatsbezoek aan Tsjechië, Monique Westenberg onder vuur, de recente cosmetische ingrepen van Kris Jenner en interviews met onder andere Danny Vera, Robert van Hemert, Edwin Rutten, presentatrice Paula Patricio en Linda de Mols zoon Julian Vahle. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.