Hier is Martin van Waardenberg bang voor

Tekst: Emelie van Kaam

14/01/2026

De 70-jarige Martin van Waardenberg had allang met pensioen gemogen, maar daar moet de acteur nog lang niet aan denken. Ook niet aan het stempel ‘opa’, trouwens, en dat terwijl hij al twee jaar een kleinkind heeft. Martin voelt zich simpelweg niet oud genoeg om een opa te zijn, deelt hij deze week in Weekend. “Dat komt mede door mijn jonge kinderen.”

De agenda van Martin van Waardenberg is meer dan overvol. “Terwijl ik met pensioen hoor te zijn, hè,” aldus de inmiddels 70-jarige acteur deze week in Weekend. Gelukkig is leeftijd voor hem niet meer dan een getal. “Het maakt me niet uit. Dat komt mede door mijn jonge kinderen. Ik lig gewoon op mijn knieën op de vloer met Lego te spelen.”

Rolstoel

“Ik ben niet bang om ouder te worden,” vervolgt Martin, die bekend wel een andere angst te hebben. “Wél als je wat zou gaan mankeren en ineens in een rolstoel terechtkomt, want dan wordt het leven heel anders. Maar ik ben nog in de gelukkige omstandigheid dat ik nog helemaal gezond, fit en vrolijk ben.”

Opa

Naast eigen jonge kinderen van tien en zeven is Martin ook opa van een kleindochter van twee. Al vindt hij het label ‘opa’ helemaal niet bij hem passen. “Ik ben helemaal geen opa eigenlijk. Ik ben nog volop in beweging. Ik ben niet met pensioen, niet ongezond, mankeer niks. Ik ga gewoon de volgende film maken.”

Foto: ANP

