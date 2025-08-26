Harry Styles en Zoe Kravitz samen gespot op date

Tekst: Evelien Berkemeijer

Harry Styles en Zoe Kravitz lijken steeds vaker tijd met elkaar door te brengen. De zanger en de actrice zijn de afgelopen week meerdere keren gezien, zowel in Londen als in Rome. Fans speculeren volop over een mogelijke romance tussen de twee.

De voormalig One Direction-zanger werd afgelopen dinsdag met Zoe gezien in een restaurant in het Londense Soho. Enkele dagen later doken er beelden op waarop ze arm in arm door de straten van Rome wandelden. Volgens bronnen gaat het nog om de beginfase, maar genieten ze zichtbaar van elkaars gezelschap. Zo meldt The Sun.

Avondje uit in Londen

Vorige week dinsdag zouden Harry en Zoe samen een intiem diner hebben gehad in Rita’s bistro in Soho. Een bron vertelde: ‘Harry en Zoe zaten weggestopt in een hoekje in Rita’s en zoenden als tieners. Ze leken echt helemaal in elkaar op te gaan en het kon ze niets schelen dat anderen hen zagen zoenen.’ Bewijs daarvan blijft uit. Volgens aanwezigen liepen de zanger en de actrice samen naar het restaurant. Een bron zei: ‘Ze liepen samen naar binnen, het was duidelijk een date. Ze vormen een prachtig koppel.’

Romantisch moment in Rome

Op zondag werden Harry en Zoe opnieuw samen gespot, dit keer in Rome. Een fan legde vast hoe de twee arm in arm over een geplaveide straat wandelden. Zoe vloog na haar werkzaamheden in Parijs naar Italië om de zanger te ontmoeten, blijkt uit een tweede bron: ‘Zoe vloog naar Italië om zich bij Harry te voegen nadat ze klaar was met werken. Hij brengt veel tijd in Rome door, dus besloten ze elkaar daar te zien. Dit is nog heel pril, er zijn geen labels. Ze hebben gewoon veel plezier samen.’

Vriendschap en verleden

Kort voor haar trip naar Rome werd Zoe gezien in Parijs, waar ze samen met haar co-ster Austin Butler een feestje bijwoonde. Volgens een ingewijde zijn de twee ‘gewoon goede vrienden’. Harry Styles is sinds mei vorig jaar vrijgezel, nadat hij zijn relatie met de Canadese actrice Taylor Russell beëindigde. Voor Zoe Kravitz is dit de eerste keer dat ze in verband wordt gebracht met een nieuwe romance sinds haar huwelijk met acteur Karl Glusman eindigde.

