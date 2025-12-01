Hanna Verboom openhartig over bipolariteit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice, documentairemaker en maatschappelijk ondernemer Hanna Verboom (42) leefde jarenlang met een bipolaire variatie die ze verborgen hield. Die stilte kostte haar veel, maar het doorbreken ervan heeft haar leven merkbaar veranderd. In gesprek met Nouveau vertelt ze hoe openheid haar meer rust en richting geeft.

Hanna Verboom zegt dat haar prioriteiten inmiddels scherp staan, waardoor andere delen van haar leven ook beter zijn gaan lopen. Haar kompas voelt volgens haar steeds helderder en beter afgesteld. Zoals Nouveau het samenvat: ze is van binnen naar buiten gaan leven.

Van binnen naar buiten leven

Voor Hanna werd de documentaire Uit De Schaduw een kantelpunt. Over die omslag zegt ze: ‘Wat bij mij vanbinnen speelde en wat ik twintig jaar verborgen heb gehouden, bracht ik letterlijk naar buiten. Dat was spannend. Het blijft een kwetsbaar thema, omdat er nog veel stigma is. Om dat te doen, vraagt ook dat je jezelf ten diepste accepteert, omarmt. En als je dat doet, zit daar natuurlijk ook een enorme kracht in.’

Helend én bevrijdend

Openheid voelde voor haar bovendien als een bevrijding. Ze hoefde niet langer met angst rond te lopen over wat er zou gebeuren als anderen het wisten. ‘Het was bovendien helend en bevrijdend als ik kijk wat het met me heeft gedaan. Ik hoefde niet langer met een geheim te leven, uit angst voor de consequenties als het naar buiten zou komen. Bijvoorbeeld dat ik niet meer gevraagd zou worden als actrice, waar ik altijd voor gewaarschuwd ben.’

Niet normaal is ook normaal

Hanna vervolgt: ‘Intussen weet ik dat het voor alle mensen met een psychische variatie enorm helpt als je er open over durft te praten – dat je er mag zijn en dat het gewoon oké is. Ja, dat het eigenlijk heel normaal is om níét normaal te zijn. Want bijna de helft van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een vorm van psychisch lijden.’ Door het hardop te zeggen, hoopt ze bij te dragen aan minder stigma en meer ruimte voor wie ermee leeft.

FOTO: ANP