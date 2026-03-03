Gers Pardoel maakt grap van ex die hem beschuldigde van mishandeling

Tekst: Evelien Berkemeijer

Zanger Gers Pardoel maakt een grap over zijn ex die hem in haar boek beschuldigde van mishandeling. De artiest, die jarenlang samen was met Sélina van Gool, lijkt met een nieuwe Instagram-post de spot te drijven met haar verhaal.

Gers Pardoel, voluit Gerwin Pardoel, en Sélina leken lange tijd dolgelukkig, tot de twee in 2017 uit elkaar gingen. In 2024 bracht zij het boek Intieme Terreur uit, waarin ze de zanger beschuldigt van jarenlange mishandeling. Gers ontkende die beschuldigingen.

Lees ook: Gers Pardoel blijft optreden ondanks gebroken polsen en heup

Beschuldigingen uit Intieme Terreur

In het boek beschrijft Sélina onder meer een incident uit de periode dat ze zwanger was van hun eerste kindje. Ze schreef: ‘Ik lag al in bed en Gerwin kwam straalbezopen binnen, ik rook het gelijk en zei dat hij beter even op de bank kon gaan liggen. Vervolgens werd hij heel boos en sleurde hij me zo hard aan mijn enkels uit bed, dat ik met mijn rug langs het houten voeteneind schampte en bekkenletsel opliep.’

Gers drijft de spot met boekcover

Gers lijkt de kwestie nu opnieuw aan te zwengelen. In een nieuwe post op Instagram vraagt hij volgers welke cover zijn nieuwe single moet krijgen. Op de foto’s is de cover van Intieme Terreur nagedaan, inclusief een traan. Op het merendeel van de afbeeldingen staat zelfs de titel van het boek eroverheen.

Negatieve reacties onder de post

De actie valt bij veel mensen slecht. Hoewel een enkeling een voorkeur uitspreekt voor een cover, is de toon in de reacties vooral kritisch. Zo schrijft iemand: “Doe geen moeite Gersie, die 3 mensen die jouw muziek nog luisteren boeit de cover niet.” Een ander reageert: “Jij bent echt niet goed in je bovenkamer, engnek.”

Foto: ANP