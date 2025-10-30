Fresh Prince Of Bel-Air acteur Floyd Roger Myers Jr. overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De voormalige kindacteur Floyd Roger Myers Jr., vooral bekend van zijn rol in de sitcom Fresh Prince of Bel-Air, is op 42-jarige leeftijd overleden. Dat meldt TMZ op basis van verklaringen van zijn familie.

Volgens zijn moeder, Renee Trice, overleed Floyd Roger Myers Jr. woensdagochtend aan een hartaanval in zijn woning in Maryland. Renee sprak nog met hem op de avond vóór zijn overlijden.

Begin van een veelbelovende carrière

Myers begon zijn acteercarrière als kindster en maakte indruk met zijn vertolking van een jongere versie van Will Smith in de populaire sitcom Fresh Prince of Bel-Air. De serie, die wereldwijd succes kende in de jaren negentig, betekende voor veel jonge acteurs een springplank naar grotere rollen.

Rol in The Jacksons: An American Dream

Na zijn optreden in Fresh Prince vertolkte Floyd de rol van de jonge Marlon Jackson in de tv-miniserie The Jacksons: An American Dream. Deze productie werd goed ontvangen en gaf hem erkenning als talentvolle jonge acteur met een natuurlijke uitstraling voor de camera.

Laatste jaren en overlijden

In 2000 had Floyd Roger Myers Jr nog een kleine rol in een aflevering van het kortlopende tv-drama Young Americans, maar daarna verdween hij grotendeels uit de schijnwerpers. Zijn moeder vertelde dat hij in de afgelopen drie jaar drie eerdere hartaanvallen had gehad.

BRON: TMZ FOTO: INSTAGRAM @ROCWONDER