Floyd Roger Myers Jr.

Fresh Prince Of Bel-Air acteur Floyd Roger Myers Jr. overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

30/10/2025

De voormalige kindacteur Floyd Roger Myers Jr., vooral bekend van zijn rol in de sitcom Fresh Prince of Bel-Air, is op 42-jarige leeftijd overleden. Dat meldt TMZ op basis van verklaringen van zijn familie.

Volgens zijn moeder, Renee Trice, overleed Floyd Roger Myers Jr. woensdagochtend aan een hartaanval in zijn woning in Maryland. Renee sprak nog met hem op de avond vóór zijn overlijden.

Begin van een veelbelovende carrière

Myers begon zijn acteercarrière als kindster en maakte indruk met zijn vertolking van een jongere versie van Will Smith in de populaire sitcom Fresh Prince of Bel-Air. De serie, die wereldwijd succes kende in de jaren negentig, betekende voor veel jonge acteurs een springplank naar grotere rollen.

Rol in The Jacksons: An American Dream

Na zijn optreden in Fresh Prince vertolkte Floyd de rol van de jonge Marlon Jackson in de tv-miniserie The Jacksons: An American Dream. Deze productie werd goed ontvangen en gaf hem erkenning als talentvolle jonge acteur met een natuurlijke uitstraling voor de camera.

Laatste jaren en overlijden

In 2000 had Floyd Roger Myers Jr nog een kleine rol in een aflevering van het kortlopende tv-drama Young Americans, maar daarna verdween hij grotendeels uit de schijnwerpers. Zijn moeder vertelde dat hij in de afgelopen drie jaar drie eerdere hartaanvallen had gehad.

BRON: TMZ FOTO: INSTAGRAM @ROCWONDER

Uit andere media

Weekend Premiere The Harbour Club Vegas Show Dave Roelvink

Dave Roelvink vergeet schoenen én sleutel: ‘Dat ze mij laten stemmen’

Dave Roelvink (31) stapte woensdagavond zonder schoenen én zonder sleutels de deur uit. Op Instagram Stories deelt hij met veel zelfspot hoe hij uiteindelijk op zijn sokken door de regen moest lopen.
Party Premiere Van Moulin Rouge! De Musical

Rob Kemps over liefde voor vrouw Stephanie na bruiloft: ‘Alsof bliksem insloeg’

Rob Kemps straalt sinds zijn huwelijk met zijn grote liefde Stephanie. Hij omschrijft hun ontmoeting nog steeds als “alsof bliksem insloeg” en dat gevoel is na de bruiloft alleen maar sterker geworden. Voor Rob voelt het alsof de wereld op zijn plek is gevallen. Hij zegt dat Stephanie rust én vuur in zijn leven brengt,…
Vriendin Zo slecht is het dragen van te strakke kleding voor je gezondheid

Zo slecht is het dragen van te strakke kleding voor je gezondheid

Van een iets te strakke ‘high-waist jeans’ tot een strakke top: iedereen heeft wel ervaring met het dragen van krappe kleding. Dat het niet comfortabel is weten we, maar wist je dat het ook slecht is voor je gezondheid om strakke kleding te dragen? 
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien