Flodder-actrice Lettie Oosthoek op 88-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice Lettie Oosthoek is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt regisseur Dick Maas aan het ANP.

Lettie Oosthoek was bij het grote publiek vooral bekend als buurvrouw Neuteboom in Flodder. Ze speelde de rol in de oorspronkelijke film uit 1986, in de vervolgfilms Flodder in Amerika! en Flodder 3 en later ook in de televisieserie.

Tekst gaat verder onder video over het overlijden.

Bekend gezicht in Flodder

Voor generaties kijkers zal Lettie verbonden blijven aan de bekakte buurvrouw Neuteboom, die het leven van de familie Flodder met argusogen volgde. De reeks, geregisseerd door Dick, speelde zich af in de fictieve villawijk Zonnedael en groeide uit tot een van de bekendste Nederlandse komedieseries.

Dick Maas deelt verdrietig nieuws

Via zijn Facebookpagina maakte Dick het overlijden bekend. Bij een foto van de actrice schreef hij: ‘Dag Lettie’. Naast Flodder was Lettie ook te zien in kleine rollen in films als Amsterdamned en Donna Donna.

Reactie van Tatjana Šimić

Tatjana Šimić, die jarenlang met Lettie samenwerkte binnen het Flodder-universum, reageert tegenover RTL Boulevard op het overlijden van haar oud-collega. Tatjana noemt haar ‘een enorm lieve collega’ en ‘een goede actrice’. De twee spraken elkaar de laatste jaren niet meer.

Gezin met Peter Oosthoek

Lettie was getrouwd met acteur en regisseur Peter Oosthoek. Samen kregen zij drie kinderen. Het echtpaar was ook samen te zien in de film Donna Donna.