Fien Vermeulen na bijna elf jaar gestopt als nieuwslezer Qmusic

Tekst: Evelien Berkemeijer

Fien Vermeulen is na bijna elf jaar gestopt als nieuwslezer bij Qmusic.

De 34-jarige radiomaker had woensdag haar laatste werkdag, zo maakte Fien Vermeulen bekend via Instagram. In haar bericht blikte ze terug op haar lange periode bij de zender, de bijzondere momenten die ze daar meemaakte en de nieuwe stap die eraan komt.

Eerste grote baan Fien Vermeulen

Fien Vermeulen noemt haar werk bij Qmusic haar eerste echte baan. ‘Mijn baan bij Q was mijn allereerste ‘grote mensen’ baan. Ik begon hier op 1 mei 2015. Dat ik hier bijna 11 jaar heb gewerkt, zegt eigenlijk alles over hoe fijn ik het hier heb gehad.’ Ook schreef Fien dat ze zich in al die jaren enorm thuis heeft gevoeld bij de zender en er veel collega’s goed heeft leren kennen.

Bijzondere momenten

In haar terugblik somde Fien ook allerlei opvallende ervaringen op. ‘Optreden op de Foute Party, live lijsttrekkers interviewen, een ritje met alpaca’s in een limousine, de paardrijles voor Mattie en Wietze en dat moment toen ik live op de radio met een man van 80 uit een vliegtuig sprong.’ Ook noemt ze haar huwelijk op de radio, live rijlessen en haar interviews met Fred & George uit Harry Potter, net als haar verslag vanuit Londen rond het huwelijk van Harry & Meghan.

Nieuwe stap

Fien deelt dat er inmiddels iets nieuws op haar pad is gekomen. ‘Het grootste gedeelte van mijn volwassen leven liep ik rond op de werkvloer van Qmusic. Nu is er iets nieuws op mijn pad gekomen, waar ik binnenkort met veel plezier aan ga beginnen.’ Eerst neemt ze nog een paar weken vrij en gaat ze op vakantie, waarna volgens haar ‘nieuwe avonturen’ wachten.

Foto: ANP