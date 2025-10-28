Fawlty Towers-actrice Prunella Scales (93) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Britse actrice Prunella Scales, bekend als de scherpzinnige hotelmanager Sybil Fawlty in de legendarische sitcom Fawlty Towers, is op 93-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Londen stierf, omringd door haar dierbaren.

De dag voor haar overlijden keek Prunella Scales nog naar Fawlty Towers, de serie die haar wereldberoemd maakte.

Een icoon van Britse komedie

Prunella verwierf internationale roem met haar rol als Sybil Fawlty, de kordate echtgenote van de stuntelige hotelier Basil, gespeeld door John Cleese. De serie, die dit jaar zijn vijftigste jubileum viert, groeide uit tot een klassieker van de Britse televisie. John noemde haar ‘echt een geweldige komische actrice’ en prees haar perfecte timing: ‘Scène na scène was ze absoluut perfect.’ Ook BBC-komediedirecteur Jon Petrie noemde haar ‘een nationale schat wiens genialiteit als Sybil Fawlty schermen verlichtte en ons nog steeds aan het lachen maakt.’

Een leven vol rollen voor Prunella Scales

De actrice begon haar carrière in de jaren zestig met de sitcom Marriage Lines en verscheen later in talloze televisieseries, films en toneelstukken. Ze ontving een Bafta-nominatie voor haar vertolking van koningin Elizabeth II in Alan Bennetts A Question of Attribution. Ook speelde ze in de radio- en tv-komedie After Henry en films als The Lonely Passion Of Judith Hearne en Consuming Passions. Haar veelzijdigheid maakte haar tot een van de meest gerespecteerde actrices van haar generatie.

Liefde van Prunella Scales

In haar latere leven vond Prunella samen met haar man, acteur Timothy West, opnieuw publiek succes met het Channel 4-programma Great Canal Journeys. Het echtpaar reisde over Britse en buitenlandse kanalen en maakte van iets ogenschijnlijk eenvoudigs televisiegoud. In 2013 werd bij haar vasculaire dementie vastgesteld, maar volgens haar familie bleef ze thuis wonen en ‘was haar leven tot het einde toe comfortabel, tevreden en omringd door liefde’. Timothy overleed in november vorig jaar, na een huwelijk van meer dan zestig jaar.

Erfenis en nalatenschap

Prunella laat twee zonen, een stiefdochter, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen achter. Corinne Mills van Alzheimer’s Society noemde haar ‘een echt Brits icoon’ en prees haar openheid over dementie: ‘Prunella was een inspiratiebron, niet alleen vanwege haar prestaties op het scherm, maar ook door haar eerlijkheid over het leven met dementie.’

BRON: BBC FOTO: GETTY IMAGES/RADIO TIMES