Prunella Scales in Fawlty Towers

Fawlty Towers-actrice Prunella Scales (93) overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

28/10/2025

De Britse actrice Prunella Scales, bekend als de scherpzinnige hotelmanager Sybil Fawlty in de legendarische sitcom Fawlty Towers, is op 93-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Londen stierf, omringd door haar dierbaren.

De dag voor haar overlijden keek Prunella Scales nog naar Fawlty Towers, de serie die haar wereldberoemd maakte.

Een icoon van Britse komedie

Prunella verwierf internationale roem met haar rol als Sybil Fawlty, de kordate echtgenote van de stuntelige hotelier Basil, gespeeld door John Cleese. De serie, die dit jaar zijn vijftigste jubileum viert, groeide uit tot een klassieker van de Britse televisie. John noemde haar ‘echt een geweldige komische actrice’ en prees haar perfecte timing: ‘Scène na scène was ze absoluut perfect.’ Ook BBC-komediedirecteur Jon Petrie noemde haar ‘een nationale schat wiens genialiteit als Sybil Fawlty schermen verlichtte en ons nog steeds aan het lachen maakt.’

Een leven vol rollen voor Prunella Scales

De actrice begon haar carrière in de jaren zestig met de sitcom Marriage Lines en verscheen later in talloze televisieseries, films en toneelstukken. Ze ontving een Bafta-nominatie voor haar vertolking van koningin Elizabeth II in Alan Bennetts A Question of Attribution. Ook speelde ze in de radio- en tv-komedie After Henry en films als The Lonely Passion Of Judith Hearne en Consuming Passions. Haar veelzijdigheid maakte haar tot een van de meest gerespecteerde actrices van haar generatie.

Liefde van Prunella Scales

In haar latere leven vond Prunella samen met haar man, acteur Timothy West, opnieuw publiek succes met het Channel 4-programma Great Canal Journeys. Het echtpaar reisde over Britse en buitenlandse kanalen en maakte van iets ogenschijnlijk eenvoudigs televisiegoud. In 2013 werd bij haar vasculaire dementie vastgesteld, maar volgens haar familie bleef ze thuis wonen en ‘was haar leven tot het einde toe comfortabel, tevreden en omringd door liefde’. Timothy overleed in november vorig jaar, na een huwelijk van meer dan zestig jaar.

Erfenis en nalatenschap

Prunella laat twee zonen, een stiefdochter, zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen achter. Corinne Mills van Alzheimer’s Society noemde haar ‘een echt Brits icoon’ en prees haar openheid over dementie: ‘Prunella was een inspiratiebron, niet alleen vanwege haar prestaties op het scherm, maar ook door haar eerlijkheid over het leven met dementie.’

BRON: BBC FOTO: GETTY IMAGES/RADIO TIMES

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien