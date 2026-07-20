Fans gewond door enorme hagelstenen, concert Bad Bunny afgelast

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bad Bunny heeft zaterdag zijn tweede concert van de Debí Tirar Más Fotos World Tour in Milaan moeten annuleren vanwege extreem noodweer. Hagelstenen ‘zo groot als walnoten’ kwamen neer op de openluchtlocatie, waarbij verschillende bezoekers gewond raakten.

De Puerto Ricaanse rapper zou optreden op de renbaan Ippodromo Snai La Maura. Kort na 21.00 uur sloeg het weer plotseling om en zochten concertgangers wanhopig naar beschutting. Uiteindelijk werd besloten het volledige terrein te evacueren en het optreden van Bad Bunny definitief af te gelasten.

Verwarring tijdens noodweer

Toen de storm losbarstte, kregen fans aanvankelijk te horen dat zij op hun plaats moesten blijven. Mi Tomorrow schreef: ‘In een eerste aankondiging via de luidsprekers vroegen de organisatoren het publiek om op hun plaatsen te blijven en een paar minuten te wachten, in de hoop dat de storm snel voorbij zou trekken.’ Toen het weer verder verslechterde, volgde een tweede bericht: ‘Toen de weersomstandigheden verslechterden, werd een tweede bericht uitgezonden waarin de evacuatie van het gebied werd bevolen en de aanwezigen naar de nooduitgangen werden geleid.’ Volgens Milanotoday moesten hulpdiensten worden ingeschakeld en raakten vooral bezoekers gewond die door hagelstenen op hun hoofd waren getroffen.

Volledige terugbetaling

Live Nation liet zondag weten dat het concert niet wordt verplaatst. ‘De veiligheid van alle aanwezigen is altijd onze hoogste prioriteit. We danken u voor uw geduld, begrip en medewerking tijdens de evacuatie en bieden onze oprechte excuses aan voor het eventuele ongemak.’ Alle tickethouders ontvangen een volledige terugbetaling van de ticketprijs en boekingskosten. Bad Bunny sluit zijn tournee van 57 concerten woensdag 22 juli af in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.