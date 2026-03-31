Eurovisie Songfestival gaat naar Azië

Tekst: Evelien Berkemeijer

‘De meest iconische muziekwedstrijd ter wereld komt naar Azië, en die staat op het punt luider, gedurfder en groter te worden dan ooit’, zo valt te lezen op de website van het Eurovisie Songfestival.

Na zeventig jaar in Europa krijgt het Eurovisie Songfestival er een nieuw hoofdstuk bij in Azië. De Europese Omroepunie (EBU) lanceert in 2026 voor het eerst een editie met meerdere landen in de regio onder de naam Eurovision Song Contest Asia. De grote finale vindt plaats op zaterdag 14 november 2026 in Bangkok.

Eerste editie in Bangkok

Met Eurovision Song Contest Asia 2026 kiest de EBU voor de Thaise hoofdstad als gaststad van de allereerste editie. Omroepen uit tien Aziatische landen zijn al bevestigd als deelnemer, terwijl er de komende weken en maanden nog meer landen en omroepen worden aangekondigd. De deelnemende regio’s selecteren hun inzendingen via nationale finales in aanloop naar de show.

Nieuw hoofdstuk voor het festival

Volgens de organisatoren bouwt de Aziatische versie voort op een lange traditie van muziek, verhalen vertellen en live televisie. Het format is ontworpen om mee te groeien met de regio en brengt landen samen die samen meer dan 600 miljoen mensen vertegenwoordigen. Daarmee moet het evenement uitgroeien tot een gedeeld podium waarop culturen elkaar ontmoeten, stemmen worden versterkt en creatieve gemeenschappen over grenzen heen met elkaar in contact komen.

EBU ziet uitbreiding als betekenisvolle stap

Martin Green CBE, directeur van het Eurovisie Songfestival bij de EBU, noemt de stap bijzonder. Hij zegt: ‘Nu we het 70-jarig jubileum van het Eurovisie Songfestival vieren, voelt het bijzonder betekenisvol om dit volgende hoofdstuk te openen met Azië, een regio rijk aan cultuur, creativiteit en talent. Dit gaat over het ontwikkelen van Eurovisie Songfestival samen met Azië, het bouwen van iets dat de stemmen, identiteiten en ambities van de regio weerspiegelt, terwijl het trouw blijft aan wat de wedstrijd altijd bijzonder heeft gemaakt.’

Ook Peter Settman, CEO en medeoprichter van Voxovation, benadrukt de ambitie achter het project. De CEO zegt: ‘Vanaf dag één is het onze ambitie geweest om samen met het beste creatieve talent van de regio het Eurovisie Songfestival Asia op te bouwen, en zo een show te creëren die echt de identiteit en creatieve energie van Azië weerspiegelt. Samen met S2O Productions vormen we een show waarin artiesten en fans op nieuwe manieren over grenzen heen met elkaar in contact komen, via participatie, gemeenschap en diepere betrokkenheid buiten het podium, waarbij ZOOP helpt die fanervaring tot leven te brengen.’

Impuls voor Bangkok en Thailand

De organisatie verwacht dat het evenement Bangkok internationaal extra op de kaart zet en bijdraagt aan toerisme, werkgelegenheid en de verdere groei van de creatieve industrie in Thailand. Ook moet Eurovision Song Contest Asia een platform worden voor artiesten om hun muziek, verhalen en identiteit met publiek in de regio en daarbuiten te delen. Chuwit Sirivajjakul, plaatsvervangend gouverneur voor beleid en planning bij de Thailand Tourism Authority, vat dat samen als volgt: ‘Wij geloven dat reizen in de momenten zijn die je herstellen, inspireren en verbinden met iets groters dan jezelf. Eurovisie Songfestival Azië belichaamt precies dat, en we zijn er trots op het thuis te verwelkomen, waarmee een nieuw hoofdstuk wordt ingeschreven voor Thailands wereldwijde aanwezigheid.’

Bron: Eurovision World