Emma Kok bevestigt breuk met Jort: ‘Tijd om verder te gaan’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De relatie tussen Emma Kok en Jort is voorbij.

Dinsdagochtend deelde Emma Kok in haar story de woorden: ‘Het is niet jouw schuld en niet de mijne, maar het is tijd voor ons om verder te gaan’, vergezeld door een gebroken hart. Aan Shownieuws bevestigde ze kort daarop dat de relatie inderdaad is verbroken. Eerder kreeg de verhouding al veel aandacht, mede door het leeftijdsverschil: Jort is 24 jaar en Emma 17 jaar.

Lees ook: André Rieu en Emma Kok brengen single uit na viral-hit

Veelzeggende story

Met haar bericht op dinsdagochtend startte Emma Kok de geruchtenmolen. De tekst ‘Het is niet jouw schuld en niet de mijne, maar het is tijd voor ons om verder te gaan’ liet weinig aan de verbeelding over, zeker met het gebroken hart erbij. Daarmee leek de breuk publiekelijk gemaakt. Niet lang na de story liet Emma aan Shownieuws weten dat de relatie daadwerkelijk voorbij is. Met die bevestiging werd duidelijk dat de boodschap niet slechts een cryptische verwijzing was, maar een definitief besluit.

Relatie in de spotlight

De relatie stond eerder in de schijnwerpers, mede door het leeftijdsverschil. Toen Emma in oktober haar boek presenteerde, waarin ze openhartig vertelt over haar chronische maagverlamming en haar dagelijkse afhankelijkheid van 22 uur sondevoeding, werd ook duidelijk dat ze een vriendje had. Jort vertelde eerder aan Shownieuws hoe hij Emma leerde kennen tijdens 538 Koningsdag: ‘Ik zag een heel mooi meisje bij de VIP staan, dus ik ging naar haar zwaaien. Uiteindelijk hebben we contact gelegd met elkaar.’

Foto: ANP