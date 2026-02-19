Dochter van acteur Tommy Lee Jones overleden aan overdosis drugs

Tekst: Evelien Berkemeijer

Victoria Jones is begin dit jaar overleden aan een overdosis cocaïne.

De 34-jarige dochter van acteur Tommy Lee Jones werd op Nieuwjaarsdag levenloos aangetroffen in een hotelkamer in San Francisco. Ruim een maand later maakt de lijkschouwer de doodsoorzaak van Victoria Jones bekend. Volgens het tijdschrift People gaat het om een ongeluk.

Doodsoorzaak Victoria Jones

Hulpdiensten rukten rond 3.00 uur lokale tijd uit naar het luxehotel Fairmont na een melding van een ‘medisch noodgeval’. Ter plaatse werd Victoria aangetroffen; hulp mocht niet meer baten en ze werd ter plekke doodverklaard. Het officiële rapport spreekt van overlijden door de ‘toxische effecten van cocaïne’ en classificeert de dood als een ongeluk. Eerdere berichten van NBC over een vermoedelijke overdosis worden daarmee bevestigd.

Turbulent jaar en rechtszaken

Victoria Jones kende een moeilijk 2025. Volgens The New York Post worstelde ze met verslavingsproblemen en werd ze dat jaar drie keer aangehouden voor drugsgerelateerde feiten. In april werd ze gearresteerd nadat ze onder invloed een agent aanviel en verboden middelen bij zich had. Uit rechtbankdocumenten blijkt ook dat ze in oktober 2025 zwanger was; haar advocaat vroeg toen om uitstel in een drugszaak in Santa Cruz County. Het is niet bekend of Victoria ten tijde van haar overlijden nog zwanger was.

Loopbaan en familie

Victoria trad in haar jonge jaren in de voetsporen van haar beroemde vader. Ze was te zien in Men in Black II (2002) en in The Three Burials of Melquiades Estrada (2005), geregisseerd door Tommy. Daarnaast had ze een rol in de serie One Tree Hill. Victoria was het kind van Tommy Lee Jones en zijn tweede vrouw, Kimberlea Cloughley. De acteur is verder bekend van films als The Fugitive (1993) en No Country for Old Men (2007).

Foto: Ken Ishii/Getty Images