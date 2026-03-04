Dallas-actrice Annabel Schofield overleden op 62-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Annabel Schofield, die in de jaren tachtig uitgroeide tot een gezichtbepalend model in Londen en later te zien was in de Amerikaanse primetime-soap Dallas, is overleden. Ze was 62 jaar oud en stierf op 28 februari in Los Angeles na een strijd tegen kanker, zo is bevestigd aan The Hollywood Reporter.

Het in Wales geboren model maakte de sprong van talloze magazinecovers en grote beauty- en modecampagnes naar acteerwerk in Hollywood. Annabel Schofield speelde Laurel Ellis tegenover Larry Hagman, die als J.R. Ewing een van de iconen van Dallas werd. Na haar werk voor de camera bouwde ze ook een loopbaan op achter de schermen als producent.

Mode-icoon van de Londense jaren 80

In de modescene van Londen was Schofield een vaste waarde. Ze had minder focus op Parijs en Milaan waar meer gevestigde haute couture-ontwerpers de toon zetten. Daarover zei ze in 2012: ‘Ik denk eerlijk gezegd aan Londen als het gaat om de nieuwste stijl, vanwege de New Romantics, het einde van punk, Vivienne Westood, Katherine Hamnett, Body Map, Buffalo-stijl die werd gecreëerd door Ray Petrie en alle daaruit voortvloeiende straatstijlen’. Annabel werd vertegenwoordigd door Take Two Agency. Ze dook op in campagnes voor onder meer Yves Saint Laurent, Rimmel, Revlon en Boots No. 7. Ook kreeg ze internationale bekendheid door een Bugle Boy Jeans-reclame, waarin ze de zin uitsprak: ‘Pardon, zijn dat Bugle Boy-jeans die je draagt?’

Van Dallas tot producent en schrijver

Schofield werd op 4 september 1963 geboren in Llanelli en groeide op rond filmsets; haar vader was filmproductie-executive John D. Schofield. Op het hoogtepunt van haar modellencarrière verhuisde ze naar Los Angeles, waar ze in twaalf afleveringen van Dallas te zien was als Laurel Ellis. Haar filmrollen omvatten onder meer Alex Noffee in Solar Crisis naast Charlton Heston en werk in Dragonard en Oog van de Weduwe. Later werkte ze achter de camera aan productierollen voor The Brothers Grimm, Doom en City of Ember, richtte ze in 2010 Bella Bene Productions op en ging ze een creatieve samenwerking aan met regisseur en grafisch kunstenaar Nick Egan. Ze was bovendien producer bij een 3D Guerlain-campagne met Angelina Jolie en schreef de semi-autobiografische roman The Cherry Alignment, met een opdracht aan haar overleden vriend en collega Heath Ledger.

Annabel Schofield werd voorafgegaan door haar vader en zus Amanda Schofield, en wordt overleefd door haar moeder.

Bron: The Hollywood Reporter. Foto: Getty Images