Celine Dion maakt comeback in Parijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

Celine Dion lijkt dit najaar opnieuw het podium in Parijs te veroveren, na haar veelbesproken optreden tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Met Hymne A L’Amour bij de Eiffeltoren markeerde de zangeres haar terugkeer op het podium. Nu heeft Variety bevestigd dat Celine Dion klaarstaat voor een grote concertcomeback in Frankrijk. Het nieuws dook zondag op in La Presse en werd maandag in Parijs alvast geteased met posters door de stad.

Concertreeks in Parijs

Volgens La Presse wordt verwacht dat Celine in september en oktober een reeks concerten geeft in de Paris La Défense Arena. De zangeres zou er twee keer per week optreden in de zaal met plaats voor 40.000 toeschouwers. De arena is onlangs overgenomen door Live Nation en ontving eerder al artiesten als Taylor Swift, de Rolling Stones en Kendrick Lamar. De comeback werd maandag speels aangekondigd met een campagne in de straten van Parijs. Op posters stonden titels van bekende nummers van Dion, waaronder Pour que tu m’aimes encore en Power of Love. Vertegenwoordigers van de zangeres gaven volgens Variety niet meteen een reactie op het nieuws.

Annonce imminente du retour de #CelineDion ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, "Pour Que tu M'aimes Encore" ou "Power Of Love" ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre #NewsCelineDion pic.twitter.com/YaYzhcu2sO — NewsCelineDion (@NewsDion) March 23, 2026

Uitgesteld door pandemie en ziekte

De Parijse concerten van Dion stonden oorspronkelijk gepland voor 2020, als onderdeel van haar Courage World Tour. Die shows werden eerst uitgesteld door de pandemie en later opnieuw verschoven vanwege haar gezondheidsproblemen. In 2022 kreeg de zangeres de diagnose Stiff Person Syndrome, een zeldzame neurologische en auto-immuunziekte die spierstijfheid veroorzaakt en haar vermogen om te lopen en te zingen belemmert.

Celine Dion ook onderwerp van documentaires

Haar strijd tegen de ziekte werd vastgelegd in de documentaire I Am: Celine Dion uit 2024, geregisseerd door Irene Taylor. Onlangs was Dion ook te zien in een documentaire op de Franse zender M6 over haar creatieve samenwerking met singer-songwriter en producer Jean-Jacques Goldman. Daarmee blijft de belangstelling voor de zangeres groot, terwijl haar mogelijke terugkeer naar het Parijse podium steeds concreter wordt.

Foto: Getty Images