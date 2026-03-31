Céline Dion kondigt terugkeer op het podium aan met reeks shows in Parijs

Tekst: Evelien Berkemeijer

Céline Dion maakt haar rentree op het podium, vier jaar nadat bij haar een ongeneeslijke aandoening werd vastgesteld die haar zangstem en loopvermogen beïnvloedde. De zangeres staat in september en oktober tien keer in de Parijse La Défense Arena.

De aankondiging kwam op de dag van haar 58e verjaardag. Op Instagram noemde Céline Dion haar comeback ‘het beste cadeau van mijn leven’. De normale verkoop van tickets start op 10 april.

Lees ook: Celine Dion maakt comeback in Parijs

Terugkeer naar het podium

Céline, bekend van powerballads als My Heart Will Go On en Because You Loved Me, speelt tien avonden in de arena met 40.000 zitplaatsen. De concertreeks loopt van 12 september tot en met 14 oktober. ‘Ik ben er zo klaar voor om dit te doen,’ zei Céline tegen haar fans. ‘Ik voel me goed, ik ben sterk, ik voel me opgewonden, natuurlijk een beetje nerveus.’

Gezondheid onder controle

Ook over haar medische situatie sprak Céline zich positief uit. ‘Het gaat geweldig, ik beheer mijn gezondheid en voel me goed. Ik zing weer, dans zelfs een beetje.’ Daarna richtte ze zich rechtstreeks tot haar fans. ‘Maar ik moet jullie iets heel belangrijks vertellen: In de afgelopen jaren heb ik elke dag die voorbijging, jullie gebeden en steun, jullie vriendelijkheid en liefde gevoeld.’

Dankbaar voor steun

Céline sloot haar boodschap af met woorden van dank. ‘Ze vervolgde: “Ik ben jullie allemaal dankbaar. Ik kan niet wachten om jullie weer te zien.”’ Daarmee onderstreepte ze hoe belangrijk de steun van haar publiek voor haar is geweest in de aanloop naar haar terugkeer. Fans kunnen zich op de officiële website van Céline Dion inschrijven om deel te nemen aan de voorverkoop. Vervolgens zal bij de gelukkigen die eraan mee mogen doen een mail verschijnen tussen 6 en 9 april. Wie niet is uitgekozen, krijgt daar ook een mail over op 9 april.