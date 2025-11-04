Carlo Boszhard moest omgaan met verlies tijdens opnames The Masked Singer zonder Loretta

Carlo Boszhard heeft zijn nieuwe column voor Televizier gewijd aan The Masked Singer. Het nieuwe seizoen gaat bijna van start en zal het eerste seizoen zijn zonder Loretta Schrijver, zij overleed afgelopen maart aan de gevolgen van kanker.

De opnames van The Masked Singer waren voor Carlo Boszhard niet alleen een confrontatie met het verlies van Loretta, ze begonnen ook dagen nadat zijn vader was overleden. Hij besloot toch door te gaan. ‘Mijn vader zou niet anders willen dan dat ik zou doorgaan, daar ken ik hem goed genoeg voor.’

Loretta Schrijver in zijn hoofd tijdens The Masked Singer

Ook Loretta zou wensen dat Carlo en de overige panelleden het leuk zouden hebben in haar lievelingsprogramma, zegt Carlo. Hij hoort haar zeggen: ‘Je moet gieren en ruzie maken met Gerard over wie er nou in het pak zit. Maar dat moet je soms ook helemaal vergeten, omdat jullie wegdromen in de mooie ogen van een lief karakter. En als het iemand is met veel talent, denk dan aan Charly Luske.’ Hiermee wordt verwezen naar een terugkerend hilarisch moment in het programma, wanneer Loretta steeds weer dacht dat Charly in het pak zou zitten.

Carlo Boszhard dankbaar voor herinneringen

Carlo en Loretta hebben diepe gesprekken gehad, de laatste seizoenen. Zodra de opnames begonnen, kon ze het echte leven even vergeten, vertelt hij. Dan vervolgt hij iets somberder: ‘Zo heb ik dit seizoen ook proberen te ervaren als een sprookjeswereld, haar sprookjeswereld. Maar hoe begin je dan zo’n nieuw seizoen zonder de ster van de show?’ Het zal binnenkort te zien zijn en in dit nieuwe seizoen zal er nog veel over Loretta gesproken worden, geeft Carlo aan. Ook achter de schermen, bleef ze in hun gedachten. ‘Haar kleedkamer bleef ongebruikt en soms liep ik er even heen. In mijn gedachten de vele lachmomenten en de tranen, die waren er ook. Heel eerlijk: ik heb me deze tijd best wel verdrietig gevoeld.’ Toch is Carlo ook dankbaar voor alle herinneringen aan zowel Loretta als zijn vader.

