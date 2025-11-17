Bridget Jones standbeeld onthuld in Londen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een bekend filmicoon heeft een blijvende plek gekregen in het Londense straatbeeld. Op Leicester Square is een standbeeld van Bridget Jones onthuld, tot vreugde van fans én van Renée Zellweger zelf. De actrice noemde het eerbetoon ’schattig’ en merkte met een glimlach op: ’Ik denk dat ze veel schattiger is dan ik.’

Het beeld markeert ruim twintig jaar aan filmsucces en een personage dat inmiddels meerdere generaties aanspreekt. Bridget Jones ontstond in 1996 uit de pen van Helen Fielding en groeide uit tot een cultureel fenomeen.

Een icoon met blijvende aantrekkingskracht

Bij de onthulling vertelde Renée dat iedereen zich herkent in Bridget. Volgens haar draait het om ’kwetsbaarheid, haar menselijkheid’. De actrice vervolgt: ’We herkennen onszelf in haar, we herkennen onszelf in haar worstelingen.’ Ze benadrukte bovendien hoe de personage-ontwikkeling ruimte geeft aan authenticiteit: ’Het maakt het oké voor de rest van ons om authentiek te zijn wie we zijn. Onvolmaakt.’

Creatieve toekomst blijft open

Auteur Helen Fielding, die jarenlang de drijvende kracht achter het personage was, wilde niet bevestigen dat het verhaal nu klaar is. Ze hield zelfs de deur op een kier voor meer, door te zeggen dat je ’nooit nooit nooit moet zeggen’. Een uitspraak die fans ongetwijfeld hoop geeft, zeker nu de vierde film eerder dit jaar verscheen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Renee Zellweger en Helen Fielding bij de onthulling van het standbeeld (foto: Dave Benett/Getty Images)

Een nieuwe generatie fans

Bridget bleef door de jaren heen herkenbaar, van gênante werkmomenten tot de inmiddels legendarische oma-broek. Veel vrouwen vonden inspiratie en troost in haar belevenissen, en de nieuwste film heeft bovendien een jong publiek aangesproken. In Bridget Jones: Mad About the Boy zien we haar als alleenstaande moeder die zich door de moderne datingwereld beweegt. De film werd wisselend ontvangen, maar bereikte wel de beste box office-opening voor een romantische komedie in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, aldus Universal.

BRON: BBC, HEADER: GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES