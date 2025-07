B&B Vol Liefde Robert Jan en Suzanne uit elkaar

Tamara Elbaz over impact overval en verraad: ‘Heeft me geraakt in mijn diepste kern’

De man die ervan wordt verdacht de woning van voormalig Real Housewives of Amsterdam-ster Tamara Elbaz te hebben overvallen, heeft daarmee “niks te maken”. Dat stelt de verdachte, Nassar E. (21) in de rechtbank. Tamara was aanwezig in de rechtbank en vertelde daar over de impact die de overval op haar leven heeft. Ze slaapt…