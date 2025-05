Barrie Stevens: ‘Inspiratie en motivatie aan mensen van mijn leeftijd’

Tekst: Emelie van Kaam

De naderende 81 is voor Barrie Stevens geen enkele reden om achter de geraniums te gaan zitten. Daarom komt hij wederom met zijn I Am An Artist-show. “Je kunt ervoor kiezen om passief te worden, maar daarvan word je alleen maar negatief,” vertelt hij deze week in Weekend.

Deze zomer wordt Barrie Stevens 81 jaar en brengt wederom de I Am An Artist-show aan de man. Wat hoopt hij met deze show te bereiken, vroeg Weekend hem. “Ik wil graag inspiratie en motivatie bieden aan mensen van mijn leeftijd. Je kunt ervoor kiezen om passief te worden en bijvoorbeeld alleen nog maar uit het raam te staren, maar daarvan word je alleen maar negatief. Dat vind ik niet de filosofie van het leven.”

Lees ook: Barrie Stevens geeft het leven een 8: ‘Het is een enorme uitzoekerij’

Positief

Met zijn show hoopt Barrie mensen te motiveren ook in de winter van hun leven er nog alles uit te halen wat erin zit. “Ik hoop een positief en gemotiveerd gevoel over te brengen, dat is de achterliggende gedachte.”

Lees het hele interview met Barrie Stevens, waarin hij onder meer diverse BN’ers advies geeft, in Weekend nummer 21. Ook in deze editie: de overvolle verjaardagsweek van koningin Máxima, wat BN’ers vinden van de terugkeer van Yvonne Coldeweijer en interviews met onder andere Giel Beelen, Danny Froger en Sjors van der Panne. De nieuwste Weekend ligt vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.