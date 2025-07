Auto Renze Klamer flink beschadigd

Makelaar Mandy: ‘Mijn nagels in zijn rug, hard maar toch voorzichtig’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Mandy heeft een verhouding met haar biseksuele buurman Tijn. En wat wil haar nieuwe baas toch van haar? Of verbeeldt ze zich dat?