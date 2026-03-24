Ali B noemt zichzelf bij gerechtshof ‘symbool van Me Too-discussie’

Ali B heeft zich bij het gerechtshof uitgesproken over de zaak waarin hij terechtstaat. Aan het begin van de zitting vroeg de raadsheer of hij een verklaring wilde afleggen.

Daarop zei Ali B dat de situatie voor hem nog altijd ‘surrealistisch en verwarrend’ is. Ook stelde hij dat hij in zijn leven niet eerder is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

‘Bijna symbool van de Me Too-discussie’

In zijn verklaring zei Ali B dat de situatie surrealistisch voelt omdat hij nooit eerder is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Omdat er feitelijk in mijn hele leven nog nooit iemand mij heeft beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet direct, niet indirect, niet vaag. Nog nooit. Nu zit ik hier als bijna symbool van de Me Too-discussie. Ik zoek mijn weg daarin al vanaf het moment dat de eerste berichten mij bereikten.’

‘Alles draait uiteindelijk om feiten’

Tegelijkertijd benadrukte Ali dat de zaak volgens hem uiteindelijk op feiten moet worden beoordeeld. ‘Alles draait uiteindelijk om feiten’, zei hij daarover bij het hof. Daarmee zette hij de toon van zijn verklaring, waarin hij enerzijds inging op de bredere discussie die volgens hem rond zijn naam is ontstaan en anderzijds wees op de inhoud van de strafzaak zelf.

Verzoek om objectiviteit en een eerlijk proces

Ali zei daarnaast dat de suggestie en de beeldvorming rond de zaak volgens hem een ongekende impact hebben. Ook verwees hij naar het eerdere moment waarop hij de camera’s toeliet, iets wat hij nu ‘onhandig’ noemt. Naar eigen zeggen heeft hij daarna veel onjuistheden gelezen en ervaart hij de gevolgen van ’trial by media’. Daarom vroeg hij dit keer om objectiviteit en een eerlijk proces, in de hoop dat er een volledig beeld ontstaat.

