Ali B emotioneel aan het eind van hoger beroep: ‘Ik heb er nachten van wakker gelegen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ali B heeft op de derde en laatste zittingsdag van zijn hoger beroep zelf het woord genomen en het hof gevraagd naar de feiten in het dossier te kijken.

Vlak daarvoor zei zijn advocaat dat Ali B nog altijd graag in gesprek wil met de vrouwen die hem beschuldigen, ook om te praten over wat dit allemaal met hen heeft gedaan. Ali B vroeg vervolgens om een korte pauze voordat hij zijn laatste woord uitsprak. De inhoudelijke behandeling is nu afgerond, de uitspraak volgt op 7 mei.

Korte pauze voor laatste woord

Ali B vroeg zelf om een korte onderbreking voordat hij zijn laatste woord deed. Daarna las hij een voorbereide verklaring voor vanaf zijn telefoon. ‘Ik wil afsluiten met iets persoonlijks’, zei de rapper, die vertelde dat hij zichzelf steeds heeft afgevraagd hoe het kan dat de vrouwen zo anders kijken naar wat zij met hem hebben meegemaakt dan hoe hij het zelf heeft ervaren. ‘Ik heb er nachten van wakker gelegen’, zei hij daarover.

Zoektocht naar verklaring

Volgens Ali B hebben eerdere pogingen tot contact niets opgeleverd. ‘Daarom ben ik zelf op zoek gegaan’, voegde hij toe. De rapper zei dat herinneringen in de loop van de tijd kunnen veranderen, onder invloed van wat mensen later meemaken en zien. ‘Dat is voor mij de enige manier om te begrijpen wat hier speelt.’

Kritiek op beeldvorming

Ali B zei ook dat hij door de uitzending van BOOS is neergezet als een seksueel roofdier. ‘Er is nauwelijks nog ruimte voor nuance’, zei hij over de discussies die daarna ontstonden. De rapper herhaalde dat BOOS volgens hem invloed heeft gehad op hoe Jill Helena en Ellen ten Damme hebben verklaard. ‘Ik zeg dat niet om iemand iets te verwijten, maar omdat ik heb geprobeerd te begrijpen hoe dit heeft kunnen ontstaan.’ Daarbij benadrukte hij dat meldingen en aangiftes van seksueel grensoverschrijdend gedrag serieus genomen moeten worden, maar dat zorgvuldig onderzoek nodig is om het risico op onterechte veroordelingen te verkleinen.

Strijd om vrijspraak

Volgens Ali B hoort het er in de rechtszaal anders aan toe te gaan dan in de media. ‘Uiteindelijk kan er maar één lezing van de feiten juist zijn. Ik heb nooit iemand gedwongen, nooit tegen iemands wil gehandeld. Nooit iets gedaan zonder toestemming. De impact van deze zaak, stopt niet bij deze zaal.’ In tranen vertelde de rapper dat kinderen op school tegen zijn zoon hebben gezegd dat zijn vader naar de gevangenis moet. ‘Daarom vecht ik met alles wat ik heb om mijn onschuld te bewijzen.’ Hij vroeg het hof te kijken naar wat er feitelijk is gebeurd. ‘Als u kijkt naar het feiten en het dossier als geheel, dan kan daar maar een conclusie uit volgen. De ten laste gelegde feiten kunnen niet worden bevestigd, omdat ze niet hebben plaatsgevonden.’ Ali B zei geen medelijden te vragen, maar recht en vrijspraak.

Bron: Nu.nl