Alberto Stegeman bedreigd in programma: ‘We zien elkaar wel’

Tekst: Redactie Weekend

Een confrontatie in Undercover in Nederland loopt volledig uit de hand als Alberto Stegeman een man aanspreekt die volgens het programma meerdere mensen dupeerde. De situatie escaleert zó dat er een openlijk dreigement volgt: ‘We zien elkaar wel.’

In de uitzending sporen Alberto Stegeman en zijn team Patrick C. op, die een camper huurde van Jan en de ongeneeslijk zieke Joann en het voertuig vervolgens niet meer terugbracht. Volgens het programma verkocht Patrick de camper daarna zelfs meerdere keren door, waardoor er nog meer slachtoffers kwamen. Met verborgen camera’s wordt zijn werkwijze vastgelegd en volgt de confrontatie.

Wanneer Jan en Alberto proberen de autodeuren van Patrick te openen, rijdt hij weg. Omdat de actie anders verloopt dan gepland, belt Alberto hem op, maar Patrick wil niet meewerken. ‘Ik wil met jullie niks te maken hebben. (…) Kinderachtig gedoe. Sensatiezoekers’, zegt hij. Als Joann hem verwijt dat hij wist dat ze ziek is, reageert Patrick kil en stelt hij dat ze het ‘groter dan het is’ maken, waarna hij ophangt met ‘aandachtszoekers’.

Patrick kiest voor bedreiging

Alberto reageert: ‘Ik heb veel criminelen meegemaakt, maar zo gewetenloos als deze…’ Bij een nieuw telefoontje blijft Patrick zijn onschuld volhouden en sneert hij: ‘Je wilt er een leuk showtje van maken, doe je best.’ Alberto bijt terug: ‘Houd alsjeblieft je mond, man! Je bent er gewoon gloeiend bij.’ Als Patrick daarna ophangt, belt Alberto nog één keer: ‘Wil je soms een bekende Nederlander worden? Want die ga ik van je maken.’ Patrick kaatst terug: ‘We zien elkaar wel. (…) Ik kom gewoon bij jou aan de deur, zoals jij bij mij aan de deur komt.’ Alberto noemt dat een ‘dreigement’, waarna Patrick waarschuwt dat hij eerst had moeten uitzoeken ‘met wie hij te maken heeft’.

Camper terug, arrestatie nog niet

Omdat het politieonderzoek nog niet is afgerond, kan Patrick tijdens de opnames van Undercover in Nederland nog niet worden aangehouden, al noemt Alberto dat ‘enkel een kwestie van tijd’. Intussen is er wel goed nieuws voor Jan en Joann: via de rechter hebben ze hun camper terug en willen ze genieten van de dagen dat ze nog samen weg kunnen.

Bron: Veronica Superguide. Foto: ANP