Racoon

Racoon kondigt grootste tour aan in 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/10/2025

‘Dit jaar spelen we in het klein, in de theaters. Dus volgend jaar pakken we het graag weer iets groter aan.’ Zo begint de aankondiging van Racoon. Ze spelen vijf shows door heel Nederland, afsluitend met een optreden in thuisstad Goes.

Kaarten gaan vrijdag 3 oktober om 10.00 uur in de verkoop. Via deze website kun je tickets scoren voor in Groningen, Den Bosch, Rotterdam, Amsterdam en Goes. Tickets worden uitsluitend verkocht via Paylogic/SeeTickets en er is een maximum van tien tickets per bestelling. Vóór Racoon zal een voorprogramma spelen.

Lees ook: Racoon zou openstaan voor deelname aan Eurovisie Songfestival

Clubtour en Theatertour Racoon

Racoon is bekend van grote hits als Het Is Al Laat Toch en Oceaan. In het voorjaar van 2025 had de band een succesvolle clubtour achter de rug. In hun theatertour wisselen ze Engelstalige hits moeiteloos af met Nederlandstalige klassiekers. Voor hun optreden op 17 november 2025 in Carré kun je je inschrijven op de wachtlijst.

FOTO: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien