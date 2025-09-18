Nieuwe muziek van Madonna op komst: eerste album sinds 2019

Tekst: Evelien Berkemeijer

Madonna maakt in 2026 haar langverwachte terugkeer naar de dansvloer. De zangeres brengt voor het eerst sinds 2019 een nieuwe plaat uit en doet dat opnieuw via Warner Records, het label waar ze de eerste 25 jaar van haar carrière mee samenwerkte.

De nieuwe muziek wordt volgens Rolling Stone een vervolg op haar succesvolle album uit 2005, Confessions on a Dancefloor. Voor het project heeft Madonna opnieuw de samenwerking gezocht met producer Stuart Price, die ook aan het originele album werkte. Het wordt haar eerste studio-release sinds Madame X uit 2019. Een titel of releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Terug naar Warner Records

Net zo opvallend als het album zelf is de hernieuwde samenwerking met Warner Records. Daar begon Madonna’s carrière in 1982 met haar eerste contract bij Sire Records, een dochteronderneming van het label. In die periode bracht ze klassiekers uit als Like a Virgin en startte ze haar eigen imprint Maverick. Madonna zegt in een verklaring: ‘Sinds het begin is Warner Records een echte partner voor mij geweest. Ik ben blij om herenigd te zijn en kijk uit naar de toekomst, muziek maken, het onverwachte doen en misschien een paar noodzakelijke gesprekken uitlokken.’

Een nieuwe fase in de carrière

Na Hard Candy uit 2008 verliet Madonna Warner en tekende ze een deal met Live Nation en Interscope, waar ze haar drie meest recente albums uitbracht. In 2020 kwam daar een einde aan en werd haar terugkeer naar Warner aangekondigd. Daarbij hoorde ook een grootschalige heruitgavecampagne van haar catalogus, die inmiddels onder meer de compilatie Finally Enough Love en het remixalbum Veronica Electronica opleverde.

Warner Records is blij met Madonna

Volgens Warner Records-co-voorzitters Tom Corson en Aaron Bay-Schuck is de terugkeer van Madonna een historisch moment: ‘Madonna is niet alleen een artiest: ze is de blauwdruk, de regelbreker, de ultieme culturele moloch. Decennialang heeft ze niet alleen het geluid van de wereldwijde popmuziek gedefinieerd, maar ook de cultuur zelf hervormd met haar visie, innovatie en onverschrokken kunstenaarschap.’

BRON: ROLLING STONE FOTO: GETTY IMAGES/DIMITRIOS KAMBOURIS