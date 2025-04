Elton John en Madonna begraven strijdbijl

Tekst: Dunya Diercks

Madonna en Elton John hebben al tientallen jaren ruzie, maar hebben nu vrede gesloten. De strijdbijl werd begraven achter de schermen van sketchshow Saturday Night Live, schrijft Madonna op Instagram.

De 66-jarige zangeres schrijft bij een kiekje van zichzelf en Elton (78) dat ze blij is dat de ruzie is bijgelegd. Het ging ‘mis’ tussen de twee nadat Elton járen geleden had gezegd dat hij geen fan was van Madonna en dat ze playbackte. Dat was toen nogal tegen haar zere been, schrijft ze. “Het deed me echt pijn om te weten dat iemand die ik zo bewonderde zo over mij sprak in het openbaar.” Want ze zag Elton als groot voorbeeld. “Ik voelde me altijd al een buitenstaander en toen ik hem op het podium zag, begreep ik dat het oké was om anders te zijn, om op te vallen. En dat dat zelfs goed is.”

Boetekleed

Toen Madonna zag dat Elton te gast was bij Saturday Night Live ging ze achter de schermen op hem af om verhaal te halen. “Ik begreep het niet”, aldus de zangeres. Maar Elton trok meteen het boetekleed aan. “Toen we elkaar zagen, was ‘vergeef me’ het eerste dat hij zei.” En daarna volgde een knuffel.

Your Song

Madonna is blij dat de ruzie is bijgelegd. “Vergeving is een krachtig middel”, schrijft ze. En dat was nog niet alles, vervolgt de zangeres. “Daarna vertelde hij me dat hij een lied voor me heeft geschreven en dat hij wil samenwerken. De cirkel is rond!” Ze sluit af met een verwijzing naar Elton’s megahit Your Song: “And you can tell everybody, This is Your Song…”