Niet eerder verschenen nummers van John Lennon worden uitgebracht

Tekst: Evelien Berkemeijer

Komend najaar verschijnt een bijzondere verzamel-cd-set met nooit eerder uitgebrachte nummers van John Lennon en Yoko Ono. De Super Deluxe Edition van Power To The People ligt vanaf 10 oktober in de winkel, precies een dag nadat Lennon 85 jaar zou zijn geworden. Fans kunnen zich verheugen op een unieke blik in het muzikale archief van het iconische duo.

De cd-set bestaat uit twaalf delen en bevat in totaal 123 nummers, waarvan 90 nooit eerder zijn uitgebracht. Het album biedt een mix van liveoptredens, demo-opnames, jamsessies en thuisopnames, waardoor een compleet beeld van het creatieve proces van Lennon en Ono ontstaat.

Het laatste optreden van Lennon en Ono

Een van de hoogtepunten van de verzamelset is het One To One-concert in Madison Square Garden in New York uit 1972, het laatste gezamenlijke optreden van het duo. Ook bekende nummers zoals Give Peace A Chance zijn in zeldzame of alternatieve versies opgenomen, wat de collectie extra bijzonder maakt.

Extra materiaal bij de cd-set

Bij het album hoort een speciaal boek vol foto’s en verhalen over de muziek. Daarnaast zijn er een stickervel, een poster en een envelop met replica’s van oude concert- en backstagetickets toegevoegd. Dit maakt de Super Deluxe Edition tot een complete ervaring voor verzamelaars en fans van Lennon en Ono.

Productie en samenstelling

De cd-set is geproduceerd door Sean Ono Lennon, de zoon van John en Yoko. Hij zei over het samenstellen van de collectie: ‘Ik was helemaal overdonderd toen ik deze collectie samenstelde en voor het eerst al het niet eerder uitgebrachte materiaal uit het archief van mijn ouders hoorde’. Het album biedt zo een unieke kans om nieuw materiaal van de legendarische muzikanten te ontdekken.

FOTO: VINNIE ZUFFANTE/GETTY IMAGES