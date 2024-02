Kogel uit pistool waarmee John Lennon werd vermoord wordt geveild

Een kogel uit het pistool dat werd gebruikt om de Britse zanger John Lennon te doden in New York in 1980, wordt donderdag geveild. Dat meldt de BBC.

De kogel is ooit door de politie van New York geschonken aan de voormalige politieagent Brian Taylor. Aanleiding was een bezoek van Taylor aan de New York Police Department (NYPD), waarbij hij betrokken raakte bij een schietpartij. Bij wijze van verontschuldiging werd Taylor door de NYPD-agenten meegenomen naar een museum waar wapens werden tentoongesteld die gebruikt waren in beruchte zaken. Zo ook het pistool waarmee Lennon werd gedood.

Ingelijst

Taylor mocht het wapen van de agenten testen. Na afloop overhandigden zij hem de kogel en het patroon. Taylor lijstte deze in, samen met een foto van hemzelf met het pistool. De familie van de overleden agent veilt de kogel nu via het Britse veilinghuis Anderson & Garland.

De moordenaar van Lennon, de nu 68-jarige Mark David Chapman, zit een levenslange gevangenisstraf uit.

Beeld: Getty Images