Nick Schilder wil niet in een hokje worden geplaatst

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nick Schilder was onlangs te gast bij LUBACH om zijn nieuwe EP Reflections onder de aandacht te brengen. Het project laat een andere kant van hem zien: hij verkent verschillende stijlen en wil zich niet laten beperken tot één genre.

De zanger vertelt dat hij zich vrij wil voelen in zijn muzikale keuzes en geen label wil krijgen. Hoewel er elektronische invloeden in de EP te horen zijn, gaat het om meer dan alleen dance. Voor Nick Schilder draait deze periode duidelijk om het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verbreden van zijn horizon.

Muziek buiten de lijntjes

Tijdens het gesprek met Arjen Lubach benadrukt Nick dat hij niet vast wil zitten aan verwachtingen. ‘Ik heb dus een paar nummers uitgebracht en die zijn op radio en festivals heel goed ontvangen, daar ben ik heel blij mee, maar toen zei iemand tegen mij: ‘Wanneer breng je weer zo’n lekkere dance track uit?’ En toen dacht ik: wacht even, nu zit ik alweer in een kader.’

Nieuwe inspiratie voor Nick Schilder

Nick verscheen met een banjo bij het programma en gebruikte dat om zijn zoektocht naar nieuwe inspiratie te onderstrepen. ‘Ik wilde dus echt even heel iets anders doen omdat ik niet nu al in een hokje geplaatst wil worden.’ Inmiddels speelt het instrument een grote rol in zijn creatieve proces en noemt hij zichzelf zelfs geobsedeerd door de banjo.

Diversiteit op de EP

Ook op Instagram maakte Nick duidelijk dat Reflections een brede mix van stijlen bevat. ‘Acht nummers, die van indie naar elektronisch, via singer-songwriter, langs deep house, terug naar folk gaan.’ Hij ziet de EP als een kans om zijn grenzen te verkennen. ‘Niet simpelweg doorpakken op nummers die het goed hebben gedaan op festivals, radio of streaming, maar even resetten, reflecteren en uitproberen hoe ruim mijn creatieve kader als solo-artiest kan worden. Dat weet ik namelijk nog niet en dat is naast het onzekere, ook het leuke aan deze fase.’

FOTO: ANP