Miguel Wiels

Miguel Wiels afkeurend over K3-liedjes aanpassen voor ‘wokies’

Tekst: Evelien Berkemeijer

01/10/2025

Karen, Kristel en Kathleen hebben laten weten dat de choreografieën voor hun shows in de AFAS Dome ongewijzigd blijven. Maar hoe zit het met de teksten van hun nummers? In het verleden werden al enkele K3-liedjes aangepast om ze beter te laten aansluiten bij de huidige tijdsgeest. Zo werd het woord blank in ‘Iedereen K3’ veranderd in wit en kreeg het nummer Amor een herschreven versie vanwege bepaalde vrouwonvriendelijke passages.

HLN Showbits vroeg aan het muzikale brein achter K3, Miguel Wiels, wat hij daarvan vindt. Volgens hem ligt het probleem eerder bij wie zich eraan stoort dan bij de originele nummers. ‘Mochten wokies iets niet goedkeuren van liefdevol geschreven K3-liedjes, dan ligt het probleem eerder bij hen dan bij ons’, zegt hij.

Liedjes zijn producten van hun tijd

‘Eerlijk? Ik vind het een stomme discussie’, zegt Miguel Wiels. Hij benadrukt dat nummers altijd geschreven worden binnen hun tijdsgeest en verwijst naar ‘Blank Of Zwart’ van Isabelle A., dat destijds bedoeld was als een pleidooi tegen racisme. ‘En toch zou je die titel vandaag niet meer mogen gebruiken? Het lied was goed bedoeld, en zo moeten we er ook naar blijven kijken’, stelt hij.

Geen onnodige aanpassingen

Miguel vindt dat oude nummers niet zomaar herschreven hoeven te worden. ‘Als er nu, twintig jaar later, één zin zou zijn die plots niet meer goedgekeurd wordt door een gemeenschap, dan ligt het probleem daar en niet bij de originele intentie van de tekst. We hebben alles altijd liefdevol gemaakt en gezongen. Tenzij het echt zou schofferen, maar daar is geen sprake van.’

Miguel Wiels focust op plezier en muziek

Voor K3 betekent dit dat hun shows kunnen doorgaan zoals gepland, met de bekende choreografieën en teksten. Volgens Miguel Wiels draait het om plezier maken en liefdevol zingen, niet om het herschrijven van het verleden omwille van politieke correctheid.

FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin Slim reizen: geld besparen met de juiste goedkope reisverzekering

5 redenen om alleen op reis te gaan (ook als moeder!)

Alleen op reis gaan kan soms best wat uitdagingen met zich meebrengen. En dan vooral ook mentaal. Op de een of andere manier komt er vaak een schuldgevoel bij kijken. Want alleen op reis gaan, zeker wanneer je in een relatie zit of een gezin hebt, kan dan voelen als tijd die je wegneemt bij de liefdevolle mensen in je leven. Maar Vriendin is hier om je eraan te herinneren dat alleen op reis gaan juist hartstikke gezond voor je is. Ook wanneer je een jonge moeder bent en/of in een relatie zit.
Weekend Prinses Amalia. Prinsjesdag: Aankomst Genodigden Bij Koninklijke Schouwburg

Prinses Amalia begonnen aan opleiding bij Defensity College

Een spannende dag voor prinses Amalia (21): de kroonprinses is begonnen aan haar opleiding bij het Defensity College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De komende periode volgt ze trainingen en theorie bij de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht.
Party Kim Feenstra

Kim Feenstra over vrouwen: ‘We dragen zoveel meer dan iemand ooit kan zien’

Kim Feenstra heeft via Instagram een indringende boodschap gedeeld, gericht aan vrouwen die zich eenzaam of overweldigd voelen. Met persoonlijke woorden benadrukt het model en fotografe dat vrouwen vaak een veel zwaardere last dragen dan zichtbaar is voor de buitenwereld.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien