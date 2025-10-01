Miguel Wiels afkeurend over K3-liedjes aanpassen voor ‘wokies’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Karen, Kristel en Kathleen hebben laten weten dat de choreografieën voor hun shows in de AFAS Dome ongewijzigd blijven. Maar hoe zit het met de teksten van hun nummers? In het verleden werden al enkele K3-liedjes aangepast om ze beter te laten aansluiten bij de huidige tijdsgeest. Zo werd het woord blank in ‘Iedereen K3’ veranderd in wit en kreeg het nummer Amor een herschreven versie vanwege bepaalde vrouwonvriendelijke passages.

HLN Showbits vroeg aan het muzikale brein achter K3, Miguel Wiels, wat hij daarvan vindt. Volgens hem ligt het probleem eerder bij wie zich eraan stoort dan bij de originele nummers. ‘Mochten wokies iets niet goedkeuren van liefdevol geschreven K3-liedjes, dan ligt het probleem eerder bij hen dan bij ons’, zegt hij.

Liedjes zijn producten van hun tijd

‘Eerlijk? Ik vind het een stomme discussie’, zegt Miguel Wiels. Hij benadrukt dat nummers altijd geschreven worden binnen hun tijdsgeest en verwijst naar ‘Blank Of Zwart’ van Isabelle A., dat destijds bedoeld was als een pleidooi tegen racisme. ‘En toch zou je die titel vandaag niet meer mogen gebruiken? Het lied was goed bedoeld, en zo moeten we er ook naar blijven kijken’, stelt hij.

Geen onnodige aanpassingen

Miguel vindt dat oude nummers niet zomaar herschreven hoeven te worden. ‘Als er nu, twintig jaar later, één zin zou zijn die plots niet meer goedgekeurd wordt door een gemeenschap, dan ligt het probleem daar en niet bij de originele intentie van de tekst. We hebben alles altijd liefdevol gemaakt en gezongen. Tenzij het echt zou schofferen, maar daar is geen sprake van.’

Miguel Wiels focust op plezier en muziek

Voor K3 betekent dit dat hun shows kunnen doorgaan zoals gepland, met de bekende choreografieën en teksten. Volgens Miguel Wiels draait het om plezier maken en liefdevol zingen, niet om het herschrijven van het verleden omwille van politieke correctheid.

FOTO: ANP