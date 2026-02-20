Videoland Original Docuserie 'new Wave De Reünie' LIL KLEINE

Lil Kleine haalt uit naar zichzelf: ‘Hoe ga je van Monica naar Jaimie?’

Tekst: Denise Delgado

20/02/2026

Lil Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten (31), zorgt opnieuw voor gesprekstof met zijn nieuwe single ‘Lekker voor je’. In het nummer verwijst hij naar eerdere relaties, waaronder die met Monica Geuze (30) en Jaimie Vaes (36), en blikt hij terug op een roerige periode.

De track staat vol regels over liefde, leven in de spotlights en keuzes waar Lil Kleine nu anders naar lijkt te kijken. Zo rapt hij onder meer dat ‘een goede vader’ zijn vrouw niet ‘uit de auto zou smijten‘, en stelt hij hardop de vraag: ‘Hoe de f*ck ga je van Monica naar Jaimie Vaes?’ Daarmee lijkt hij niet alleen zijn relaties aan te halen, maar ook zijn eigen reputatie en fouten onder de loep te nemen.

De tekst gaat verder onder het nummer van Lil Kleine.

Lees ook: Lil Kleine mag zoontje Lío weer zien

Nieuwe muziek én docu-afleveringen

Bij de release van de single wordt al gespeculeerd dat een nieuw album dichterbij komt. Ondertussen verschijnen vanaf vrijdag ook nieuwe afleveringen van de docu-serie ‘Lil Kleine: Geen Rem’ op Prime Video, waarin hij opnieuw een inkijkje geeft in zijn leven.

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Christina Curry over sekstape Patricia Paay: ‘Kwaad op mijn moeder’
Jutta Leerdam rekent af met eyeliner-kritiek: ‘Uiterlijk definieert je niet’
Dít zijn de gezichten van het vernieuwde Got Talent
Andrew Mountbatten-Windsor verlaat politiebureau na aanhouding

Uit andere media

Weekend Anp 45761769 christina curry patricia paay

Christina Curry over sekstape Patricia Paay: ‘Kwaad op mijn moeder’
Party Marco Borsato Talpa

Marco Borsato wil advocaatkosten terug
Vriendin Familie Meiland

Meilandjes nemen afscheid van vakantiehuis in Italië
Sante Whitening

Bewust kiezen: zo vind je het juiste whitening product
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise