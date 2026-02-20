Lil Kleine haalt uit naar zichzelf: ‘Hoe ga je van Monica naar Jaimie?’

Lil Kleine, de artiestennaam van Jorik Scholten (31), zorgt opnieuw voor gesprekstof met zijn nieuwe single ‘Lekker voor je’. In het nummer verwijst hij naar eerdere relaties, waaronder die met Monica Geuze (30) en Jaimie Vaes (36), en blikt hij terug op een roerige periode.

De track staat vol regels over liefde, leven in de spotlights en keuzes waar Lil Kleine nu anders naar lijkt te kijken. Zo rapt hij onder meer dat ‘een goede vader’ zijn vrouw niet ‘uit de auto zou smijten‘, en stelt hij hardop de vraag: ‘Hoe de f*ck ga je van Monica naar Jaimie Vaes?’ Daarmee lijkt hij niet alleen zijn relaties aan te halen, maar ook zijn eigen reputatie en fouten onder de loep te nemen.

Nieuwe muziek én docu-afleveringen

Bij de release van de single wordt al gespeculeerd dat een nieuw album dichterbij komt. Ondertussen verschijnen vanaf vrijdag ook nieuwe afleveringen van de docu-serie ‘Lil Kleine: Geen Rem’ op Prime Video, waarin hij opnieuw een inkijkje geeft in zijn leven.

