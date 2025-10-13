Acda & De Munnik Beste Zangers

Dit optreden van Acda & De Munnik in Beste Zangers is onmisbaar

In de zevende aflevering van Beste Zangers stond Laetitia Gerards centraal. De klassiek geschoolde sopraan staat bekend om haar veelzijdigheid en haar liefde voor muziek in al haar vormen. Voor de collega-artiesten betekende dat een uitdaging.

Waar Bente koos voor een operavariant en Snelle een verrassende hiphopversie maakte van I Feel Pretty, besloten Paul en Thomas van Acda & De Munnik het anders aan te pakken deze aflevering van Beste Zangers.

Tijdloos en verfijnd

Tijdens het gesprek met presentator Jan Smit vertelt Paul dat hij vroeger klassiek pianist wilde worden, maar dat het hem ontbrak aan de discipline om dat waar te maken. Toch benadrukt hij dat klassiek allerminst ouderwets is. Volgens hem wilden ze iets brengen dat dezelfde tijdloosheid in zich draagt. Samen met Thomas vonden ze dat in de kleinkunst, een genre dat zowel zij als Laetitia koesteren.

Acda & De Munnik zingen Annie M.G. Schmidt

Hun keuze viel op een lied van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Terwijl het podium langzaam werd opgebouwd met een bankje, een boompje en teugels, begon bij de andere artiesten een vermoeden te groeien. Uiteindelijk bleek het om het nummer In Een Rijtuigje te gaan, oorspronkelijk uit de televisieserie Ja Zuster, Nee Zuster.

Leuk optreden in Beste Zangers

Paul en Thomas brachten het nummer met de lichtvoetige humor en het perfecte samenspel waar het duo om bekendstaat. Hun uitvoering was een knipoog naar het origineel van Wim Sonneveld en Leen Jongewaard, maar met een eigen, frisse interpretatie. Zie hier het origineel:

