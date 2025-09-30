De Buma NL Awards 2025 laten de hits van het jaar zien

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Buma NL Awards hebben de artiesten en nummers in het zonnetje gezet die het afgelopen jaar de meeste impact hadden. Gegevens van GfK, Soundaware en de Stichting Nederlandse Top 40 werden gebruikt om op basis van verkoop en airplay de winnaars te bepalen.

Maandagavond werd de uitreiking van de Buma Awards gepresenteerd door Kees Tol. Yves Berendse stal de show met meerdere prijzen, terwijl Billy Dans ook vaak het podium deelde.

Yves Berendse en Emma Heesters bovenaan

De grote winnaar in de categorie Meest Succesvolle Single is ‘Alleen met jou’. Het duet van Yves Berendse & Emma Heesters werd geschreven door een team van vijf auteurs en kreeg overal veel aandacht. Het nummer viel op door de combinatie van sterke zang en emotionele teksten.

Buma Awards nummer twee en drie

Hierna volgden twee andere tophits. ‘Blikkendag’ van Sven Versteeg & Likke Pêhp, geschreven door Quinn Warmerdam, wist zowel radioluisteraars als streamers te raken. Martin Moreiro’s ‘Spijt is voor later’ veroverde de hitlijsten met gevoelige teksten en meeslepende melodieën.

Samenwerkingen tussen grootheden

Sommige nummers kwamen voort uit bijzondere samenwerkingen. Tino Martin & Anouk brachten ‘Voor je ‘t weet’, terwijl Flemming & Mart Hoogkamer het energieke ‘100%’ neerzetten. En John West, Billy Dans, Afro Bros & Monq zorgden voor een dansbare hit met ‘Vannacht slaap jij bij mij’.

Nostalgie en klassiekers

Frans Bauer en Kevin Verhoeven deden een beroep op hun trouwe publiek met ‘Van Brabant naar Bordeaux’, en Jan Smit & 3JS brachten vrolijkheid met ‘(Die m6an is) Verliefd’. André Hazes & Mart Hoogkamer sloten de top tien af met ‘Zij is van mij’, een nummer dat zowel jong als oud wist te raken.

Andere opvallende prijzen Buma Awards

Naast de singles werden ook andere prijzen uitgereikt tijdens de Buma Awards. John Dirne kreeg de prijs voor Beste producer. De Meest Succesvolle Kroeghit ism Xenox ging naar ‘Terug in de tijd’. André van Duin werd geëerd als Hollandse Meester en Benno de Leeuw kreeg de Industrie Award.

FOTO: ANP