Live On The Beach Blof, artikel BLØF & Vrienden

‘BLØF & Vrienden’ keert terug in 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

05/11/2025

BLØF komt volgend jaar opnieuw naar Rotterdam Ahoy. Op zaterdag 28 november 2026 staat de band met een nieuwe editie van ‘BLØF & Vrienden’ op het podium. Fans kunnen zich wederom verheugen op een avond vol hits, bijzondere gastoptredens en een vertrouwde, feestelijke sfeer.

‘BLØF & Vrienden’ groeit uit tot een geliefde traditie, waarbij de Zeeuwse band hun muziek deelt met collega-artiesten en bezoekers. Ook in 2026 beloven de muzikanten van BLØF er een avond van te maken die in het geheugen blijft hangen.

Een vaste traditie in Ahoy

De band is enthousiast: ‘BLØF & Vrienden in Ahoy is een traditie geworden waar we ieder jaar enorm naar uitkijken. Samen met onze muzikale vrienden én het leukste publiek durven we sowieso te beloven dat we er ook in 2026 weer een topavond van gaan maken.’ De band combineert tijdens deze shows hun grootste successen met verrassende duetten en nieuwe muzikale samenwerkingen.

Lees ook: BLØF en Racoon brengen samen nummer uit: ‘Echte vrienden’

Gasten en sfeer

De line-up voor 2026 wordt later bekendgemaakt, maar net als voorgaande jaren zal BLØF zich laten vergezellen door verschillende muzikale gasten. Dit jaar staan onder meer artiesten als Bente op het podium en ook voor de komende editie mag het publiek rekenen op een mix van vertrouwde gezichten en nieuwe namen.

Kaartverkoop en prijzen

De kaartverkoop voor ‘BLØF & Vrienden 2026’ start op vrijdag 7 november 2025. Er zijn zowel staanplaatsen als zitplaatsen beschikbaar, met prijzen die variëren van €54,95 tot €76,95, afhankelijk van de gekozen rang. Ook is er een rolstoelplatform voorzien, waarvoor speciale mindervalidentickets verkrijgbaar zijn.

FOTO: ANP

Uit andere media

Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Erwin komt binnen met een schaal. Hij kijkt naar onze handen’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor met haar nieuwe collega?
Weekend Inge Ipenburg

Inge Ipenburg had last van GTST-rol

Het GTST-personage Martine Hafkamp, gespeeld door Inge Ipenburg, was in veel opzichten baanbrekend. Een harde tante die voor zichzelf opkwam, iets waar veel vrouwen zich in die tijd in herkenden of aan spiegelden. Dat maakte Inge trots, maar voor haarzelf had het niet alleen maar positieve kanten, vertelt ze deze week in Weekend. “Martine kleeft…
Party Gerard Joling '40 65'

Billy Dans geniet van de rust in zijn liefdesleven

‘Vroeger was ik een boef’  Hij begon ooit als jongen van achter de bar in het beroemde Amsterdamse café van zijn vader, maar inmiddels is Billy Dans (34) uitgegroeid tot een gevestigde naam in de Nederlandse muziekwereld. Waar hij ooit vooral als liedjesschrijver werkte, staat hij nu volop in de spotlights als zanger, televisiepersoonlijkheid en…
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien