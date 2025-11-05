‘BLØF & Vrienden’ keert terug in 2026

Tekst: Evelien Berkemeijer

BLØF komt volgend jaar opnieuw naar Rotterdam Ahoy. Op zaterdag 28 november 2026 staat de band met een nieuwe editie van ‘BLØF & Vrienden’ op het podium. Fans kunnen zich wederom verheugen op een avond vol hits, bijzondere gastoptredens en een vertrouwde, feestelijke sfeer.

‘BLØF & Vrienden’ groeit uit tot een geliefde traditie, waarbij de Zeeuwse band hun muziek deelt met collega-artiesten en bezoekers. Ook in 2026 beloven de muzikanten van BLØF er een avond van te maken die in het geheugen blijft hangen.

Een vaste traditie in Ahoy

De band is enthousiast: ‘BLØF & Vrienden in Ahoy is een traditie geworden waar we ieder jaar enorm naar uitkijken. Samen met onze muzikale vrienden én het leukste publiek durven we sowieso te beloven dat we er ook in 2026 weer een topavond van gaan maken.’ De band combineert tijdens deze shows hun grootste successen met verrassende duetten en nieuwe muzikale samenwerkingen.

Lees ook: BLØF en Racoon brengen samen nummer uit: ‘Echte vrienden’

Gasten en sfeer

De line-up voor 2026 wordt later bekendgemaakt, maar net als voorgaande jaren zal BLØF zich laten vergezellen door verschillende muzikale gasten. Dit jaar staan onder meer artiesten als Bente op het podium en ook voor de komende editie mag het publiek rekenen op een mix van vertrouwde gezichten en nieuwe namen.

Kaartverkoop en prijzen

De kaartverkoop voor ‘BLØF & Vrienden 2026’ start op vrijdag 7 november 2025. Er zijn zowel staanplaatsen als zitplaatsen beschikbaar, met prijzen die variëren van €54,95 tot €76,95, afhankelijk van de gekozen rang. Ook is er een rolstoelplatform voorzien, waarvoor speciale mindervalidentickets verkrijgbaar zijn.

FOTO: ANP