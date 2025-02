Guy Pearce ‘in zekere zin ook slachtoffer’ van Kevin Spacey: hij was handtastelijk

Tekst: Dunya Diercks

Acteur Guy Pearce, die jarenlang een relatie had met ‘onze’ Carice van Houten, werkte ruim twintig jaar geleden met de omstreden acteur Kevin Spacey (65). Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, zegt de Australiër in de podcast Awards Chatter.

De twee speelden in de film L.A. Confidential uit 1997. In “zekere zin” was ook Guy slachtoffer van het gedrag van Spacey, onthult hij. “Maar ik deed het af met de gedachte: dat is niets. Dat deed ik vijf maanden lang. En ik was echt bang voor Kevin omdat hij agressief is. Hij is uiterst charmant en goed in wat hij doet. Maar ik was jong en kwetsbaar en hij had zijn oog op me, zonder twijfel.”

De 57-jarige acteur hintte in 2018 ook al dat Spacey “handtastelijk” was. In 2017 werd Spacey door meerdere mannen beschuldigd van seksueel wangedrag. Toen pas realiseerde Guy wat ook hem was overkomen. Hij noemt het geëmotioneerd “een enorme wake-up call”. De acteur legt uit: “Ik was in Londen aan het werk en toen ik er over hoorde, begon ik te huilen en ik kon niet stoppen. Ik denk dat het tot me doordrong hoe ik het had weggestopt.

Guy benadrukt dat hij niet wil dat op zijn verhaal de focus ligt. “Maar ik wil ook niet dat hij wegkomt met wat hij heeft gedaan. Ik probeer er nu gewoon eerlijker over te zijn en het te benoemen.”

Vrijgesproken

Spacey werd door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag – wat hij altijd heeft ontkend – maar werd in 2023 vrijgesproken. Sindsdien komt hij nauwelijks meer aan de bak. Daar sprak hij onlangs in The Lex Fridman Podcast zijn ongenoegen over uit. “Ik werk in een industrie waarin door veel serieuze mensen op belangrijke posities ongelofelijk veel gesproken wordt over eerherstel. Over de man die valselijk beschuldigd werd en eindelijk uit de gevangenis komt, zeggen veel mensen: ‘Laten we iets vinden voor die persoon, laten we hem helpen om terug te keren in de maatschappij.’ Maar als je in de entertainmentwereld werkt, krijg je die kans niet.”