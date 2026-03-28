Weekend-recept: romige soep met spitskool

Tekst: Evelien Berkemeijer

Spitskool is zo’n groente die je waarschijnlijk vooral doordeweeks eet. Maar juist in het weekend kan hij schitteren. Zacht van smaak, licht verteerbaar ook nog gezond.

Ja: spitskool is niet alleen lekker, maar ook erg gezond. Hij is rijk aan vitamine C, dat ondersteunt het immuunsysteem. Hij bevat vitamine K, belangrijk voor bloedstolling en botgezondheid. En de groente is vezelrijk, wat goed is voor de spijsvertering. In spitskool zitten weinig calorieën, dus geschikt voor een gezond eetpatroon. Alle erin aanwezige antioxidanten helpen het lichaam beschermen tegen schade door vrije radicalen. Tijd om het recept voor deze soep meteen uit te proberen dus!

Recept: Romige spitskoolsoep

Ingrediënten (4 personen):

1 middelgrote spitskool

1 prei

1 ui

2 aardappelen (kruimig)

1 liter groentebouillon

100 ml kookroom (of plantaardig alternatief)

1 el boter of olijfolie

peper

nootmuskaat

optioneel: tuinkers

Bereidingswijze:

Snijd de ui fijn en de prei in ringen. Snijd de spitskool in grove stukken en schil de aardappelen in blokjes. Verhit boter of olie in een soeppan en fruit de ui glazig. Voeg de prei toe en bak een paar minuten mee. Voeg de spitskool en aardappel toe en roer alles goed door. Schenk de bouillon erbij en laat de soep 20 minuten zachtjes koken tot alles gaar is. Pureer de soep glad met een staafmixer. Voeg de room toe en verwarm kort. Breng op smaak met peper en een snufje nootmuskaat. Lekker met geroosterd brood of een kaastosti. Garneer met tuinkers of een paar preiringen.

Beeld: Getty Images