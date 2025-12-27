Weekend-recept met champagne!
27/12/2025
Champagne hoort bij oud & nieuw als vuurwerk bij middernacht. Maar waarom zou je het bruisende goud alleen in het glas laten schitteren? Met deze recepten haal je de sprankeling van champagne ook in de keuken. Van klassieke oliebollen tot verfijnde borrelhapjes: elk gerecht krijgt een feestelijke twist.
Traditioneel wordt champagne gemaakt van drie druivensoorten: chardonnay, pinot noir en pinot meunier. De verhouding bepaalt of champagne fris en licht (blanc de blancs) of juist rijk en vol (blanc de noirs) smaakt. En nog een leuk weetje: de beroemde knal bij het ontkurken is eigenlijk niet de bedoeling. Echte kenners openen een fles zachtjes met een zuchtje, niet met een knal. Toch blijft dat vrolijke plopgeluid voor velen hét startschot van het nieuwe jaar. Proost, op een gelukkig en gezond nieuwjaar.
Champagnemousse met gerookte zalm
Dit heb je nodig voor 8 stuks:
50 ml slagroom
100 g roomkaas
100 ml champagne
1 el citroensap
1 el fijngehakte dille
peper en zout
8 toastjes of blini’s
8 plakjes gerookte zalm
dille
Bereidingswijze:
Klop de slagroom lobbig. Meng de roomkaas met de champagne, citroensap en dille tot een romige massa. Spatel de slagroom er voorzichtig doorheen en breng op smaak met peper en zout. Schep een toefje mousse op elk toastje en leg er een plakje zalm op. Garneer eventueel met een takje dille.
Meer recepten met rode biet zijn te lezen in Weekend editie 50. Bestel hier!
Uit andere media
Extra lang! Makelaar Mandy: ‘Ik sluit mijn ogen en haal Tijn naar me toe’
Raad de BN’er: wie staat er op deze jeugdfoto?
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken