Champagne

Weekend-recept met champagne!

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/12/2025

Champagne hoort bij oud & nieuw als vuurwerk bij middernacht. Maar waarom zou je het bruisende goud alleen in het glas laten schitteren? Met deze recepten haal je de sprankeling van champagne ook in de keuken. Van klassieke oliebollen tot verfijnde borrelhapjes: elk gerecht krijgt een feestelijke twist.

Traditioneel wordt champagne gemaakt van drie druivensoorten: chardonnay, pinot noir en pinot meunier. De verhouding bepaalt of champagne fris en licht (blanc de blancs) of juist rijk en vol (blanc de noirs) smaakt. En nog een leuk weetje: de beroemde knal bij het ontkurken is eigenlijk niet de bedoeling. Echte kenners openen een fles zachtjes met een zuchtje, niet met een knal. Toch blijft dat vrolijke plopgeluid voor velen hét startschot van het nieuwe jaar. Proost, op een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Champagnemousse met gerookte zalm

Dit heb je nodig voor 8 stuks:
50 ml slagroom
100 g roomkaas
100 ml champagne
1 el citroensap
1 el fijngehakte dille
peper en zout
8 toastjes of blini’s
8 plakjes gerookte zalm
dille

Bereidingswijze:
Klop de slagroom lobbig. Meng de roomkaas met de champagne, citroensap en dille tot een romige massa. Spatel de slagroom er voorzichtig doorheen en breng op smaak met peper en zout. Schep een toefje mousse op elk toastje en leg er een plakje zalm op. Garneer eventueel met een takje dille.

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien