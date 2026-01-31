Weekend-recept: Linzenstoof met kruidnagel
31/01/2026
Als het weekend begint, mag het allemaal nét wat zachter en warmer. Met één geur kun je dat gevoel al oproepen: die van kruidnagel.
De kleine, donkerbruine specerij geeft zoete én hartige gerechten een knusse, bijna luxe smaak. Dit recept mét kruidnagel is dus perfect voor een ontspannen weekend thuis.
Recept: gekruide linzenstoof
Dit heb je nodig (4 personen):
1 ui
1 wortel
1 tl komijn
1 kruidnagel
200 g rode linzen
400 g tomatenblokjes
500 ml groentebouillon
Bereidingswijze:
Fruit de ui en wortel. Voeg komijn en kruidnagel toe. Doe de linzen, tomaten en bouillon erbij en laat 25 minuten zacht koken. Verwijder de kruidnagel en serveer met rijst of platbrood.
Deze recepten komen uit Weekend editie 4, waarin ook meer recepten met kruidnagel te vinden zijn. Bestellen? Kan hier.
FOTO: NATALIYA ARZAMASOVA, GETTY IMAGES.
