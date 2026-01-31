Weekend-recept: Linzenstoof met kruidnagel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Als het weekend begint, mag het allemaal nét wat zachter en warmer. Met één geur kun je dat gevoel al oproepen: die van kruidnagel.

De kleine, donkerbruine specerij geeft zoete én hartige gerechten een knusse, bijna luxe smaak. Dit recept mét kruidnagel is dus perfect voor een ontspannen weekend thuis.

Recept: gekruide linzenstoof

Dit heb je nodig (4 personen):

1 ui

1 wortel

1 tl komijn

1 kruidnagel

200 g rode linzen

400 g tomatenblokjes

500 ml groentebouillon

Bereidingswijze:

Fruit de ui en wortel. Voeg komijn en kruidnagel toe. Doe de linzen, tomaten en bouillon erbij en laat 25 minuten zacht koken. Verwijder de kruidnagel en serveer met rijst of platbrood.

Deze recepten komen uit Weekend editie 4, waarin ook meer recepten met kruidnagel te vinden zijn. Bestellen? Kan hier.

FOTO: NATALIYA ARZAMASOVA, GETTY IMAGES.