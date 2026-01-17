Weekend-recept: koken met chocolade

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chocolade is allang niet meer alleen voor desserts. In hartige gerechten geeft cacao diepte, warmte en een verrassende twist. perfect voor een ontspannen weekendmaaltijd.

In hartige gerechten gebruik je bij voorkeur chocolade met minimaal 70% cacao: minder zoet, meer diepgang. Cacao werd al door de Maya’s en Azteken gebruikt in kruidige, hartige dranken; suiker kwam pas later. Een klein beetje chocolade versterkt andere smaken, zonder dat het gerecht naar chocolade smaakt!

Recept: pasta met paddenstoelen en cacao

Dit heb je nodig voor 2 personen:

Pasta naar keuze

250 g gemengde paddenstoelen

1 sjalot, fijngesneden

100 ml kookroom

1 tl cacaopoeder (ongezoet)

Parmezaanse kaas

Bereidingswijze:

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Bak ondertussen de sjalot en paddenstoelen goudbruin in een pan. Voeg de kookroom en het cacaopoeder toe en laat het geheel kort inkoken. Meng de pasta erdoor en serveer met Parmezaanse kaas.

Recept: zoete aardappel-bonenschotel

Dit heb je nodig voor 2 personen:

2 grote zoete aardappelen

1 blik zwarte bonen of kidneybonen, afgespoeld

1 tl gerookt paprikapoeder

300 g gehakt

1 tl komijn

1 tomaat

15 g pure chocolade (min. 70%), fijngehakt

olijfolie

zout en peper

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200°C. Snijd de zoete aardappelen in blokjes en meng ze met olijfolie, paprikapoeder, komijn, zout en peper. Rooster ze 25–30 minuten goudbruin in de oven. Rul ondertussen het gehakt in een koekenpan en bak de stukjes tomaat kort mee. Verwarm intussen de bonen in een pannetje en roer de chocolade erdoor tot deze is gesmolten. Meng het bonenmengsel met het gehakt, de tomaat en de zoete aardappel en serveer direct.

FOTO HEADER: ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES/ANGELIKA HEINE