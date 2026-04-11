Weekend-recept: Hartige havermout met ei en spinazie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Havermout past goed bij een ontspannen weekend: snel, comfortabel en rustig. Havermout staat bekend als een gezonde keuze. Het bevat veel vezels, vooral betaglucanen, die bijdragen aan een verzadigd gevoel en kunnen helpen bij het verlagen van cholesterol. Daarnaast levert havermout langzame koolhydraten, wat zorgt voor een stabiele energieafgifte. Ideaal dus als je pieken en dalen in je bloedsuiker wilt vermijden.

Na een lange week heb je geen zin in gedoe. Deze hartige havermout is verrassend, voedzaam en staat zo op tafel.

Recept: Hartige havermout met ei en spinazie

Ingrediënten (1 persoon):

Ingrediënten (1 persoon):

40 g havermout

250 ml water of melk

1 hand verse spinazie

1 ei

halve avocado

peper en zout

Eventueel: Parmezaanse kaas of chilivlokken

Bereidingswijze:

Breng de havermout met water of melk aan de kook. Laat 5 minuten zachtjes koken tot een romige pap ontstaat. Roer de spinazie erdoor tot deze geslonken is. Bak of pocheer het ei. Serveer de havermout met de avocado en het ei bovenop. Breng op smaak met zout en peper.

Klik hier voor meer weekend-recepten.