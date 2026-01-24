Weekend-recept Spruitjes

Weekend-recept: Geroosterde spruitjes met granaatappelpitjes

Tekst: Evelien Berkemeijer

24/01/2026

Spruitjes hebben niet de beste reputatie, maar geef ze een tweede kans en je zult verrast zijn. Deze kleine kooltjes zijn namelijk veelzijdig, snel klaar te maken en verrassend lekker. Zéker in het weekend, wanneer je net iets meer tijd hebt om te genieten. Met een paar simpele handelingen tover je spruitjes om tot comfortfood waar het hele gezin blij van wordt.

Spruitjes bevatten weinig calorieën, maar geven wel een lang verzadigd gevoel. Ideaal voor wie gezond én smakelijk wil eten. Door ze te halveren of fijn te snijden verdwijnt de typische ’spruitjeslucht’ grotendeels. Probeer daarom dit recept eens!

Recept: Geroosterde spruitjes met granaatappelpitjes

Dit heb je nodig (2-3 personen):
500 g spruitjes
2 el olijfolie
peper en zout
½ granaatappel (pitjes)
1 el honing of ahornsiroop (optioneel)
Voor de dressing: 2 el olijfolie, 1 el citroensap, 1 tl mosterd, peper en zout

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200°C. Halveer de spruitjes en meng ze met olijfolie, peper en zout. Rooster ze 25–30 minuten in de oven tot ze goudbruin en licht krokant zijn. Meng de ingrediënten voor de dressing in een klein kommetje. Haal de spruitjes uit de oven, schep ze in een schaal en lepel de dressing erover. Strooi als laatste de granaatappelpitjes over de spruitjes en werk eventueel af met een klein beetje honing of ahornsiroop voor een subtiele zoetheid.

Kijk hier voor meer Weekend-recepten.

FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

