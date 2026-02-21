Weekend-recept: Chocoladedadels

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het weekend nodigt uit om dingen uit te proberen in de keuken, zonder dat je uren in de keuken wilt staan. Met dadels maak je indruk.

Deze dadels zijn zalig als dessert met een toefje slagroom of een bolletje vanille-ijs erbij.

Recept: chocoladedadels

Ingrediënten (voor 12 stuks)

12 medjouldadels

100 g pure chocolade (70% is lekker, melk kan ook)

Optioneel als vulling:

amandelen, hazelnoten of walnoten

pindakaas of amandelpasta

Optionele toppings:

zeezout (vlokken)

kokosrasp

gehakte noten

sesamzaad

Bereidingswijze:

Snijd de dadels in de lengte open en verwijder de pit. Vul de dadels eventueel met een noot of een klein lepeltje notenpasta. Smelt de chocolade au bain-marie of in de magnetron (in korte intervallen). Dip elke dadel voor ongeveer ¾ in de gesmolten chocolade. Leg ze op bakpapier en bestrooi ze direct met eventuele toppings. Laat ze opstijven in de koelkast (± 15–20 minuten).

Foto: Getty Images