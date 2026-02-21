Chocolate Covered Dadels

Weekend-recept: Chocoladedadels

Tekst: Evelien Berkemeijer

21/02/2026

Het weekend nodigt uit om dingen uit te proberen in de keuken, zonder dat je uren in de keuken wilt staan. Met dadels maak je indruk.

Deze dadels zijn zalig als dessert met een toefje slagroom of een bolletje vanille-ijs erbij.

Recept: chocoladedadels

Ingrediënten (voor 12 stuks)
12 medjouldadels
100 g pure chocolade (70% is lekker, melk kan ook)

Optioneel als vulling:
amandelen, hazelnoten of walnoten
pindakaas of amandelpasta

Optionele toppings:
zeezout (vlokken)
kokosrasp
gehakte noten
sesamzaad

Bereidingswijze:
Snijd de dadels in de lengte open en verwijder de pit. Vul de dadels eventueel met een noot of een klein lepeltje notenpasta. Smelt de chocolade au bain-marie of in de magnetron (in korte intervallen). Dip elke dadel voor ongeveer ¾ in de gesmolten chocolade. Leg ze op bakpapier en bestrooi ze direct met eventuele toppings. Laat ze opstijven in de koelkast (± 15–20 minuten).

Dit recept komt uit Weekend editie 7, waarin ook meer recepten met dadels te vinden zijn.

Foto: Getty Images

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien