Weekend-Recept: Asperges hollandaise met gepocheerd ei

Tekst: Evelien Berkemeijer

Romig, boterig en licht fris door de citroen: hollandaisesaus is een echte klassieker die elk gerecht een luxueus tintje geeft. Perfect voor een weekend waarin je net iets meer aandacht aan koken wilt besteden.

Smelt voor hollandaisesaus 100 g ongezouten roomboter op laag vuur en houd warm (laat niet bruin worden). Klop 2 eidooiers met 1 el water in een hittebestendige kom. Zet de kom boven een pan met zacht kokend water (au bain-marie) en klop continu tot het mengsel dikker en romig wordt. Voeg al kloppend beetje bij beetje de gesmolten boter toe tot een gebonden saus ontstaat. Breng op smaak met 1/2 el citroensap, zout en witte peper. Serveer warm. En gebruik bijvoorbeeld voor dit recept.

Recept: Asperges hollandaise met gepocheerd ei

Ingrediënten (4 personen):

800 g groene asperges

1 el natuurazijn

4 verse eieren

250 ml hollandaisesaus

1 biologische citroen (sap + rasp)

versgemalen peper

optioneel: bieslook of peterselie



Bereidingswijze:

Was de asperges en snijd de harde onderkant (± 1 cm) eraf. Breng een ruime pan water met zout aan de kook. Kook de asperges 4–6 minuten tot ze beetgaar zijn. Giet af en houd warm. Breng water tegen de kook aan (niet laten borrelen) en voeg de azijn toe. Breek een ei in een kopje, laat het voorzichtig in het water glijden en pocheer 3 minuten tot het eiwit gestold is en de dooier zacht blijft. Herhaal voor alle eieren. Verwarm de saus au bain-marie of op zeer laag vuur; laat niet koken. Voeg wat citroensap toe. Verdeel de asperges over de borden, leg er een gepocheerd ei op en lepel de hollandaise erover. Werk af met citroenrasp, peper en eventueel verse kruiden.

Foto: Getty Images