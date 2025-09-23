Yolanthe Cabau na val van paard: ‘Zal ik ooit weer lopen?’

Tekst: Emelie van Kaam

Na een val van een paard liep Yolanthe Cabau meerdere botbreuken op. Ze lag vervolgens twee weken op de intensive care, een spannende tijd waarin de angst dat ze mogelijk nooit meer zou kunnen lopen haar bekroop, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik ben die hele periode heel bang geweest.”

In haar Netflix-serie Yolanthe is te zien hoe een ontspannen paardrijrit op Ibiza voor Yolantha Cabau eindigt in een nachtmerrie. Ze werd van haar paard geslingerd, kwam plat op haar rug terecht en brak daarbij haar bekken, rug én nek op meerdere plekken. Ze moest twee weken op de intensive care verblijven. “Ik maakte me zorgen of ik ooit weer zou lopen.”

Intens

Die angst kan Yolanthe nog niet helemaal van zich afschudden. “Ik ben die hele periode heel bang geweest. Dat zit nog wel in mijn systeem, want het is best intens wat er is gebeurd. Maar ik ben vooral dankbaar met alles wat ik doe en nog steeds kan.”

Last

Gelukkig is Yolanthe goed hersteld. “Ik ben bijna weer zoals voor het ongeluk. Maar als ik bijvoorbeeld lang op hakken sta of lang in dezelfde positie, dan krijg ik weer last van waar de breuken zaten. Dat kan zo nog een jaar duren. Maar dat is normaal. Er is niks overgebleven dat als erg gezien kan worden.”

Foto: ANP