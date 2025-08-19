Yolanthe Cabau: van armoede naar zelf miljoenenvilla kopen

Tekst: Evelien Berkemeijer

Van een jeugd in armoede naar een zelfstandige vrouw die haar eigen villa in Los Angeles kan kopen: Yolanthe Cabau heeft een lange weg afgelegd. De actrice en ondernemer groeide op met een gewelddadige vader, vluchtte met haar moeder en zeven broers en zussen naar Nederland, en leerde al jong dat ze voor zichzelf moest vechten.

In een interview met ELLE vertelt ze openhartig over haar jeugd, haar carrière en de keuzes die ze maakte om onafhankelijk te blijven. ‘Je leert al vroeg: er is geen ruimte om te klagen,’ zegt Yolanthe. Dat besef draagt ze nog steeds met zich mee, ook nu er speculaties blijven rondgaan over haar succes en financiën.

Van armoede naar ambitie

Als kind had ze het zwaar. ‘Wij zijn als gezin gevlucht van Spanje naar Nederland. Mijn moeder had acht kinderen en was zwaar getraumatiseerd. We sliepen met z’n allen in één kamer op de grond.’ Geld was er nauwelijks en al op jonge leeftijd voelde ze de noodzaak om haar moeder en familie te ontlasten. ‘Op mijn dertiende had ik vijf baantjes. Ik voelde een brandend verlangen om alles anders te doen. Om later mijn eigen kinderen een ander leven te kunnen geven.’ Dat verlangen werd de basis voor haar carrière. Via acteerwerk, waaronder de rol in Onderweg Naar Morgen, zette ze de eerste stappen richting een onafhankelijk bestaan.

Zelfstandig en trots

Ondanks alle geruchten benadrukt Yolanthe dat ze haar eigen weg bewandelt. ‘Ik doe alles zelf. En dat kan ik.’ In haar realityshow liet ze zien hoe ze haar leven leidt: zonder filter, zonder scènes te vermijden. ‘Dit is mijn leven, ik betaal al mijn rekeningen, en die van Xess, zelf. Ik werk keihard en ik ben trots op mezelf.’ Ook haar scheiding van Wesley Sneijder heeft ze op die manier benaderd: zonder moddergevechten, zonder publieke ruzie. ‘Ik zou nooit iets over hem of zijn keuzes naar buiten brengen. Wij zijn volwassen mensen, we lossen het samen op en dat is genoeg.’

Een eigen fundament

De aankoop van haar huis in Los Angeles veroorzaakte veel ophef in de media, maar Yolanthe blijft nuchter. ‘Ik heb gewoon een hypotheek die ik kan betalen door mijn bedrijf. En ik ben daar supertrots op. Ik werk al mijn hele leven en ik verdien goed. Hoezo zou ik dat niet kunnen doen?’ Voor haar is succes geen kwestie van geluk, maar van discipline en doorzettingsvermogen. ‘Als je te veel bouwt op een fundament dat niet stevig genoeg is, dan ga je instorten. Dus ik zorg ervoor dat mijn lichaam en geest altijd zo sterk mogelijk zijn. Dat betekent veel discipline hebben.’

FOTO: ANP